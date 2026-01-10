Kết quả U23 Iran vs U23 Uzbekistan, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Iran 0-0 U23 Uzbekistan Kết thúc

Trận U23 Iran đấu với U23 Uzbekistan thuộc bảng C giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 21h ngày 10/1. Sau khi hòa không bàn thắng với U23 Hàn Quốc ở trận ra quân, U23 Iran tiếp tục chia điểm ở trận thứ hai với cùng tỷ số 0-0. Điều này đồng nghĩa đội bóng Tây Á buộc phải giành chiến thắng trước U23 Lebanon ở lượt cuối để giành quyền đi tiếp.

Cả U23 Iran và U23 Uzbekistan đều nhập cuộc nhanh, tạo ra cơ hội ngay ở những phút đầu trận. Thủ môn 2 đội đều phải trổ tài để cứu thua trước những pha dứt điểm nguy hiểm. U23 Iran sau đó dần chiếm ưu thế về kiểm soát bóng nhưng họ tấn công bế tắc, không có nhiều tình huống uy hiếp hàng thủ đối phương.

U23 Iran hòa U23 Uzbekistan ở lượt trận thứ hai.

Uzbekistan suýt phá vỡ thế bế tắc bảy phút sau giờ nghỉ khi Ravshan Khayrullaev chớp thời cơ dứt điểm bồi cận thành. Tuy nhiên, cú sút lại đưa bóng đi vọt xà.

Khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, cả 2 huấn luyện viên Reza Ravankhah và Ravshan Khaydarov thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự với hy vọng khai thông thế trận. Tuy nhiên, những điều chỉnh của 2 đội không làm thay đổi cục diện trận đấu.

Số liệu thống kê U23 Iran 0-0 U23 Uzbekistan.

Đội hình U23 Iran vs U23 Uzbekistan

U23 Iran: Khalife (1), Iri (4), Zare (5), Razzaghinia (6), Ghandipour (7), Latififar (8), Rostami (9), Hosseinnejad (10), Mahdavi (13), Jafari (14), Moamelehgari (16).

U23 Uzbekistan: Muratbaev (21), Khamidov (2), Rizakulov (4), Khayrullaev (6), Bakhromov (7), Saidnurullaev (9), Jumayev (11), Karimov (16), Saidov (17), Abdullaev (20), Ibraimov (22).

Bảng xếp hạng U23 châu Á mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 mới nhất sau mỗi trận đấu. Tính đến hết trận U23 Iran gặp U23 Uzbekistan, cục diện xếp hạng bảng C như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Hàn Quốc 2 4-2 4 2 Uzbekistan 2 3-2 4 3 Iran 2 0-0 2 4 Lebanon 2 4-7 0

Thông tin U23 Iran và U23 Uzbekistan

U23 Uzbekistan đánh bại U23 Lebanon với tỷ số 3-2 ở lượt trận đầu tiên. Tỷ số sát nút không phản ánh đúng sự vượt trội của đội bóng Trung Á. Các cầu thủ trẻ Uzbekistan áp đảo trong 60 phút, dẫn trước 3-0 rồi mới để đối thủ có cơ hội đáp trả.

“Chúng tôi đã rút ra rất nhiều bài học từ trận đấu đầu tiên và sẽ cố gắng không lặp lại những sai lầm ngớ ngẩn của mình", huấn luyện viên Ravshan Khaydarov nói. Ông khẳng định U23 Uzbekistan sẽ không lặp lại sai lầm và sự mất tập trung ở những phút cuối trận ra quân.

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, U23 Uzbekistan sẽ trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, U23 Iran cũng hướng đến mục tiêu giành 3 điểm để không thất thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp, sau khi hòa U23 Hàn Quốc ở trận đầu tiên. Huấn luyện viên Omid Ravankhah,cho biết đội bóng của ông cần phải nâng cao chất lượng so với trận ra quân.

“Chúng tôi sẽ cần phải thể hiện ở đẳng cấp của một nhà vô địch khi gặp Uzbekistan nếu muốn đi tiếp. Tôi hy vọng các cầu thủ của mình sẽ được hưởng lợi từ việc đối đầu với một đội bóng có đẳng cấp như vậy", HLV trưởng của U23 Iran nói.