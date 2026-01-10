Cục Phó A05: Chỉ vài giây, thông tin giả có thể phát tán tới hàng triệu người

(VTC News) -

Chiều 10/1, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị toàn thể Liên minh Niềm tin số lần thứ nhất.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng A05 Bộ Công an, cho biết môi trường số đang mang lại nhiều tiện ích cho xã hội, song cũng tiềm ẩn vô vàn rủi ro nếu người dùng thiếu kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ.

Theo Đại tá Quân, chỉ trong vài giây, một thông tin giả, một đường link độc hại hay một ứng dụng giả mạo có thể được phát tán tới hàng triệu người. Khi đó, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất tiền, lộ thông tin cá nhân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và niềm tin của người dân đối với môi trường số.

“Chỉ một cú nhấp chuột, người dân có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo nếu không đủ tỉnh táo và kỹ năng nhận diện rủi ro trên không gian mạng”, Đại tá Quân nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân phát biểu tại hội nghị.

Vì vậy, theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, hội nghị không chỉ là sự kiện, mà còn là dịp để cùng tìm lời giải cho câu hỏi: Làm thế nào xây dựng, gìn giữ và phát triển bền vững niềm tin trong môi trường số?

Theo Phó Cục trưởng A05, hội nghị lần thứ nhất được tổ chức với 3 mục tiêu trọng tâm, gồm: đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, kiện toàn cơ cấu tổ chức và thống nhất phương hướng, chương trình hành động cho năm 2026.

Đại tá Quân khẳng định, niềm tin số là nền tảng của xã hội số. Không có niềm tin sẽ không thể phát triển kinh tế số, văn hóa số, chuyển đổi số… càng không thể thành công trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ để đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới.

"Niềm tin được hình thành khi người dân cảm thấy mình được bảo vệ, được lắng nghe, được đồng hành và không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số", Đại tá Quân nói và khẳng định đây cũng là ý nghĩa cái tên của Liên minh Niềm tin số.

Hội đồng lãnh đạo Liên minh Niềm tin số gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ Xuân Bắc, Rapper Đen Vâu, ca sĩ Tùng Dương.

Phó Cục trưởng A05 khẳng định, hội nghị này các đại biểu không chỉ đến để chứng kiến mà cùng nhau cam kết và hành động nỗ lực chung vì một môi trường số an toàn, lành mạnh và nhân văn cho cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, năm 2026 đánh dấu giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển của không gian số, khi trí tuệ nhân tạo (AI) tác động ngày càng sâu, rộng đến hành vi, nhận thức và niềm tin của xã hội.

Trước rủi ro tin giả, lừa đảo và xâm hại trực tuyến ngày càng gia tăng, Liên minh Niềm tin số sẽ tập trung thiết lập chuẩn mực hành vi có trách nhiệm, đồng thời triển khai các chương trình, mô hình cụ thể giúp cộng đồng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với các nguy cơ trên không gian số.

Cụ thể trong năm 2026, Liên minh Niềm tin số sẽ xây dựng Đại sứ AI để hướng dẫn kiểm chứng tin giả, truyền tải kiến thức an toàn số; triển khai chương trình kiểm chứng tin giả nhằm hình thành mạng lưới cộng đồng kiểm chứng tin giả toàn quốc; tổ chức chương trình "Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến 2026" nhằm xây dựng các "điểm trạm trực tuyến" hỗ trợ trẻ em"… và nhiều chương trình thiết thực và ý nghĩa khác.