Phim 'Mưa đỏ' thắng lớn tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025

(VTC News) -

Tối 10/1, lễ trao giải Ngôi sao xanh lần thứ 12 đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Đây là giải thưởng uy tín thường niên nhằm tôn vinh nghệ sĩ điện ảnh - truyền hình của showbiz Việt. Giải thưởng năm nay vinh danh cho 32 đề cử xuất sắc nhất và được khán giả yêu thích nhất.

Vượt qua Tử chiến trên không và Địa đạo, bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã giành được giải "Phim hay nhất" hạng mục điện ảnh. Đây là giải thưởng danh giá nhất của lễ trao giải.

Chia sẻ trên sân khấu, đại diện nhà sản xuất Mưa đỏ cho biết bộ phim là một hành trình dài với sự tham gia của hàng nghìn người và ê-kíp tận tâm. Chiến thắng này là nguồn khích lệ để những người làm phim tiếp tục tạo ra các tác phẩm ý nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ và mang giá trị tới xã hội. Ê-kíp cũng gửi lời tri ân tới khán giả đã yêu mến và lan tỏa bộ phim.

Đoàn phim "Mưa đỏ" lên nhận giải "Phim hay nhất"

Bên cạnh đó, giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất" cũng được trao cho đạo diễn Đặng Thái Huyền của Mưa đỏ.

"Cảm ơn hội đồng giám khảo đã trao cho thôi giải thưởng vinh dự này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể ê-kíp. Nếu không có mọi người thì tôi không vượt qua 81 ngày đêm ở Quảng Trị để hoàn thành bộ phim. Biết ơn và tri ân tất cả", nữ đạo diễn chia sẻ.

Ngoài 2 giải thưởng trên, đoàn phim Mưa đỏ cũng có thêm nhiều giải ở những hạng mục khác như "Nam diễn viên được yêu thích nhất" cho Steven Nguyễn; "Cặp đôi được yêu thích nhất" cho Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh; "Sáng tạo xuất sắc" cho Vũ Việt Hưng và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" trao cho diễn viên Phương Nam.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận giải "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Ở hạng mục "Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" do giám khảo bình chọn được trao cho diễn viên Thanh Sơn (Tử chiến trên không) và Việt Hương (Chị dâu).

Trên sân khấu, Việt Hương dành lời cảm ơn tới những người đã yêu thương mình. Theo nữ diễn viên, ngoài chăm chỉ, siêng năng và nỗ lực thì còn cần may mắn và yêu thương của khán giả.

Phát biểu tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025, ông Lâm Chí Thiện - Trưởng Ban tổ chức cho biết mùa giải năm nay xác lập kỷ lục với 741 đề cử – con số cao nhất từ trước đến nay, gấp đôi so với mùa trước.

"Sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng này là minh chứng rõ nét cho một năm bùng nổ của sức trẻ, tinh thần dấn thân và khát vọng sáng tạo không ngừng của các nghệ sĩ. Giải thưởng NSX không chỉ dừng lại ở đêm gala tôn vinh, mà còn mang theo sứ mệnh ươm mầm nghệ thuật", ông khẳng định.