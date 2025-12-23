Phim ‘Mưa đỏ’ vào đề cử 10 sự kiện văn hoá, thể thao tiêu biểu năm 2025

(VTC News) -

2025 được xem là năm nhiều dấu ấn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với hàng loạt kết quả nổi bật. Nhằm ghi nhận và tôn vinh những dấu ấn tiêu biểu đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao các đơn vị tổ chức bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng biên tập Báo Văn hoá, Trưởng Ban tổ chức - thông tin về Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025.

Danh sách các sự kiện được bình chọn cho thấy bức tranh toàn diện về sự chuyển động mạnh mẽ của ngành. Nổi bật là những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế- điểm nhấn quan trọng của năm 2025, được đánh giá là “điểm sáng của cả nhiệm kỳ”, tạo nền tảng vững chắc để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Nhiều sự kiện quy mô lớn để lại dấu ấn sâu đậm. Tiêu biểu là Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, lễ kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa, cùng những chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, định hướng phát triển cho giai đoạn mới.

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là một trong 15 đề cử năm nay.

Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế khi có tới bốn di sản ở các loại hình khác nhau lần đầu tiên được UNESCO vinh danh. Đặc biệt, sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất đã được Đại hội đồng UNESCO thông qua, tạo dấu ấn ngoại giao văn hóa sâu rộng.

Năm 2025 cũng chứng kiến sự tỏa sáng của Việt Nam tại Triển lãm Thế giới Expo 2025 Nhật Bản và những dấu ấn toàn cầu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần đầu tiên được tổ chức.

Đáng chú ý, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III), Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 cùng dấu ấn của bộ phim Mưa đỏ cho thấy sự đóng góp nổi bật của điện ảnh Việt trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa.

Việc Mưa đỏ được nhắc tên trong hệ thống bình chọn các sự kiện tiêu biểu năm 2025 được xem là sự ghi nhận đối với nỗ lực sáng tạo, phản ánh đề tài lịch sử – xã hội bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc và chiều sâu.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III), Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 cùng dấu ấn của bộ phim Mưa đỏ cũng được đề cử.

Ở lĩnh vực thể thao, Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao và các hội nghị liên quan. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup một cách thuyết phục, trong khi Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu nỗ lực, lọt Top 3 tại SEA Games 33.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đánh giá là quốc gia có mức tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới, lần đầu tiên vượt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế và hơn 130 triệu lượt khách nội địa. Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 cũng trở lại sau 5 năm gián đoạn và lần đầu tiên được tổ chức theo chu kỳ 5 năm.

Hoạt động bình chọn được tổ chức dưới hai hình thức. Bình chọn trực tiếp diễn ra ngày 23/12 tại Hà Nội. Đồng thời, bình chọn trực tuyến được tổ chức trêncác nền tảng mạng xã hội của Báo Văn hóa và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (http://bvhttdl.gov.vn), từ 8h ngày 23/12- 9h ngày 25/12.