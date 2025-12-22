'Mưa đỏ' lên sóng VTV: Người xúc động, người tiếc nuối vì không xem được trọn vẹn

(VTC News) -

Kết thúc hành trình chiếu rạp từ 29/9, bộ phim Mưa đỏ lần đầu được phát sóng trên truyền hình vào tối 20/12 lúc 20h40 trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Sau đó, bộ phim tiếp tục lên sóng VTV8 lúc 19h và VTV3 lúc 21h cùng ngày 21/12 nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025).

Phim "Mưa đỏ" được phát sóng trên truyền hình vào tối 20, 21/12.

Tuy nhiên, tối 21/12, một số khán giả phản hồi rằng không xem được Mưa đỏ trên VTV8 và VTV3 như lịch đã công bố. Khi truy cập, khán giả nhận được thông báo: "Chương trình tạm thời bị gián đoạn vì lý do bản quyền. Mong quý vị thông cảm và quay lại sau".

Điều này khiến họ tiếc nuối. “Cả nhà chờ xem mà mở tivi chỉ thấy báo lỗi”, “Có ai xem được Mưa đỏ không, sao bật VTV3 mà không thấy phim?”...

Nhiều khán giả xem và để lại phản hồi tích cực về chất lượng và cảm xúc mà Mưa đỏ mang lại. Một tài khoản chia sẻ: “Hôm trước ra rạp, tiếng động lớn quá nên nhiều đoạn chưa cảm hết, tối qua xem trên tivi lại thấy xúc động hơn”.

Không ít khán giả khác bày tỏ sự trân trọng với bộ phim khi lần đầu được phát sóng rộng rãi trên truyền hình: “Phim hay lắm, xem mà biết ơn thế hệ đi trước”, “Một bộ phim chiến tranh rất chân thật, xem cùng gia đình càng thấy ý nghĩa”, “Xem chậm lại trên tivi mới ngấm hết từng chi tiết, từng số phận trong phim”.

Một số khán giả phản hồi không xem được bộ phim, nhận được thông báo chương trình bị gián đoạn.

Theo ghi nhận, tình trạng không xem được phim chủ yếu ở các hộ gia đình lâu nay xem truyền hình thông qua các nền tảng số như K+, FPT Play, MyTV, VieON, VTVgo… Trong khi đó, nhiều khán giả xem bằng sóng truyền hình mặt đất vẫn theo dõi được bộ phim đúng khung giờ đã thông báo.

Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam từng phát đi thông báo Mưa đỏ lên sóng VTV8 và VTV3 nhưng không phát trên VTVgo và các nền tảng số khác vì lý do bản quyền. Nhiều khán giả hiểu rằng phim sẽ phát sóng rộng rãi trên mọi hệ thống truyền hình quen thuộc.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Đặng Thái Huyền có bài chia sẻ dài về việc Mưa đỏ lên sóng truyền hình. Cô bày chia sẻ: “Vậy là sau hành trình dài Mưa đỏ chu du khắp các tỉnh thành, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ra cả ngoài lãnh thổ quốc gia… Thể theo nguyện vọng của nhân dân, phim sẽ lên sóng truyền hình toàn quốc”.

Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, đây là quyết định khá khó khăn ban đầu đối với Điện ảnh Quân đội. Theo cô, khi chiếu trên truyền hình sẽ bị giảm về chất lượng âm thanh, hình ảnh và không gian thưởng thức so với việc trình chiếu ở rạp.

Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam từng phát đi thông báo Mưa đỏ lên sóng VTV8 và VTV3 nhưng không phát trên các nền tảng số khác vì lý do bản quyền.

"Nhưng không sao, sứ mệnh của Mưa đỏ là như vậy. Đó là hành trình phục vụ đồng bào, phục vụ nhân dân, là tác phẩm để tri ân những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân đẹp nhất cho đất nước và nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình”, cô viết. Đạo diễn cũng khẳng định ê kíp trân trọng mọi ý kiến khen chê của khán giả và coi đó là một phần của hành trình tác phẩm.