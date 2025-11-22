Phim ‘Mưa đỏ’ tiếp tục lọt vào vòng trong của đề cử giải Oscar

(VTC News) -

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) vừa công bố danh sách những bộ phim chính thức đủ tiêu chuẩn xét giải ở các hạng mục: "Phim hoạt hình", "Phim tài liệu" và "Phim quốc tế hay nhất".

Ở nhóm "Phim quốc tế hay nhất", bên cạnh Mưa đỏ, khu vực Đông Nam Á còn có các đại diện: Stranger Eyes (Singapore), Magellan(Philippines), Pavane for an Infant (Malaysia) và Sore: A Wife from the Future (Indonesia).

Theo danh sách này, Mưa đỏ sẽ phải cạnh tranh với 85 tác phẩm để giành suất vào top 15 phim được chọn ở vòng rút gọn.

Phim "Mưa đỏ" lọt danh sách 86 phim đủ điều kiện tranh giải Oscar.

Mưa đỏ dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, do đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Khi quân giải phóng giành lại Quảng Trị, Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng hòa mở cuộc phản công dữ dội nhằm tái chiếm thành cổ, tìm kiếm lợi thế trên bàn đàm phán.

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) – chàng sinh viên nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Anh chiến đấu trong tiểu đội gồm Tạ, Bình, Tú, Hải và Sen – những người lính đến từ nhiều miền quê, mỗi người một cá tính nhưng đều chung lý tưởng hòa bình.

Từng trận chiến khiến quân số dần hao hụt, để lại những thước phim ám ảnh: Hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thân thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông khiến khán giả rơi nước mắt.

Trước khi rời rạp vào ngày 29/9, tác phẩm cán mốc 8,1 triệu lượt người xem với tổng doanh thu lên tới hơn 710 tỷ đồng. Đây là kỷ lục chưa từng có trong điện ảnh Việt Nam, đặc biệt với phim chiến tranh cách mạng. Con số này càng mang nhiều ý nghĩa khi bộ phim được lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị.

Tháng 9 vừa qua, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quyết định gửi Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar.

Trong hơn ba thập kỷ qua, nhiều bộ phim Việt từng được gửi tham dự hạng mục "Phim truyện quốc tế" tại Oscars như Áo lụa Hà Đông (2006), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2016), Hai Phượng (2019), Đào, phở và piano (2024).



Lãnh đạo Cục Điện ảnh nhận định, việc Mưa đỏ góp mặt trong danh sách 86 phim truyện quốc tế năm nay là kết quả của quá trình chuẩn bị chuyên nghiệp, bài bản và nghiêm túc của Việt Nam khi tham dự sân chơi điện ảnh lớn nhất hành tinh.

Đây không chỉ là tín hiệu đáng mừng cho bộ phim, mà còn thể hiện sự trưởng thành của điện ảnh Việt Nam trong hành trình hội nhập, quảng bá hình ảnh và tiếng nói nghệ thuật của đất nước trên trường quốc tế.

Vòng bỏ phiếu sơ bộ cho một số hạng mục của Oscar 98 sẽ diễn ra từ ngày 8/12 đến ngày 12/12. Danh sách rút gọn dự kiến công bố vào ngày 16/12.

Các đề cử chính thức của Oscar 2026 sẽ được công bố ngày 22/1/2026. Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2026 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).