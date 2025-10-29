Vợ chồng anh Tạ 'Mưa đỏ' kể chuyện tình đất Tổ trong MV 'Hẹn hò Phú Thọ'

(VTC News) -

MV Hẹn hò Phú Thọ là dự án âm nhạc được ca sĩ Phương Thảo ấp ủ suốt nhiều tháng, như lời tri ân dành cho mảnh đất quê hương, nơi chị sinh ra và lớn lên. Tác phẩm được đầu tư công phu từ ca từ, giai điệu đến hình ảnh, thể hiện tâm hồn nghệ sĩ và niềm tự hào của người con đất Tổ Hùng Vương.

Ca khúc được Phương Thảo sáng tác trong thời điểm đặc biệt, khi ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình hợp nhất, mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng trung du Bắc Bộ. Với cảm xúc ấy, lẽ thường sẽ cất lên giai điệu hoành tráng nhưng Phương Thảo lại lựa chọn chất liệu ca trù sâu lắng để khắc hoạ hình ảnh một Phú Thọ vừa mộc mạc, bình yên, vừa đổi mới, tươi trẻ.

Phương Thảo chia sẻ: “Tôi viết ‘Hẹn Hò Phú Thọ’ trong những ngày quê hương có nhiều đổi thay. Trong không gian tĩnh lặng, bất giác tôi nghe thấy tiếng trống hội, tiếng hát Xoan và ngắm nhìn đồi chè phủ trong sương sớm. Cảm xúc ấy khiến tôi muốn lưu giữ lại bằng âm nhạc – để mỗi người khi nghe đều cảm nhận được niềm tự hào, tình yêu và sự biết ơn dành cho quê hương đất Tổ”.

MV Hẹn hò Phú Thọ được chính Phương Thảo lên ý tưởng, viết kịch bản và đạo diễn. MV đưa khán giả ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng mang đậm bản sắc văn hóa của Phú Thọ như Đình Hùng Lô, đồi chè Long Cốc, nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Tây Thiên – Tam Đảo,... Đặc biệt là hình ảnh Đền Hùng - nơi hồn thiêng sông núi hội tụ, lan toả, trở thành điểm tựa tinh thần cho dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, MV có sự góp mặt đặc biệt của vợ chồng diễn viên Phương Nam – người từng để lại dấu ấn với vai Tiểu đội trưởng Tạ trong bộ phim Mưa đỏ. Lần này, anh cùng vợ là Hải Yến, cựu sinh viên khoa Đạo diễn truyền hình, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội cùng thể hiện câu chuyện tình mộc mạc.

Toàn bộ quá trình sản xuất được thực hiện gói gọn trong vòng 1 tuần của tháng 10, thời điểm miền Bắc mưa lớn kéo dài. Đoàn làm phim phải di chuyển qua nhiều địa điểm từ Việt Trì đến Hòa Bình, Vĩnh Phúc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. "Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành, coi như hoàn tất một tâm nguyện dành cho quê hương sau khi sáp nhập”, Phương Thảo xúc động nói.

Ca sĩ Phương Thảo, tên thật Trần Thị Thùy, sinh ra tại Thanh Thủy, Phú Thọ. Từ nhỏ chị đã yêu ca hát, tích cực tham gia phong trào văn nghệ ở trường. Sau khi tốt nghiệp THPT, Phương Thảo theo học Đại học Văn hóa Hà Nội, nơi chị vừa học, vừa làm MC, đạo diễn, biên kịch và thử sức sáng tác ca khúc.

Dù bận rộn công việc kinh doanh, đam mê nghệ thuật vẫn luôn cháy trong chị. Chị vẫn dành thời gian viết nhạc, hát và thực hiện các dự án âm nhạc quê hương: Ấm tình trung du, Hát Môn tiếng vọng ngàn đời, Hoàng Xá vạn cổ anh linh, Nhớ về Thiệu Tiến, Thanh Thủy vang mãi trang sử vàng.