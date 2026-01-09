Vụ tài xế xe khách rượt đuổi xe tải ở Đồng Tháp: Chuyển cơ quan điều tra

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc tài xế xe khách rượt đuổi xe tải với tốc độ cao trên đường, khiến nhiều hành khách hoảng loạn kêu cứu, sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế Nguyễn Đức T - (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện từ phản ánh của người dân gửi đến Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT - về hành vi điều khiển xe khách lạng lách, đánh võng, rượt đuổi xe tải trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) đã phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh.

Qua xác minh, tài xế điều khiển xe khách Hùng Hiếu loại 29 chỗ, biển kiểm soát 63B-013.XX, hoạt động tuyến TPHCM – Chợ Gạo – Mỹ Tho là Nguyễn Đức T. (44 tuổi, trú xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp). Sự việc xảy ra trên đoạn đường dẫn từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa hướng về ngã tư Đồng Tâm.

Trên xe có 25 hành khách, làm gia tăng mức độ nguy hiểm. (Ảnh: cắt từ clip)

Cơ quan chức năng xác định, trong quá trình di chuyển từ cao tốc TP.HCM – Trung Lương ra trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (cũ), xe khách do tài xế T. điều khiển xảy ra va chạm nhẹ với một xe tải. Thay vì dừng xe giải quyết theo quy định, tài xế đã tăng tốc, bám đuổi xe tải trên quãng đường dài, liên tục chuyển làn, không giữ khoảng cách an toàn, thậm chí quay đầu nhiều vòng tại nút giao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Nguyễn Đức T. thừa nhận do nóng vội, lo sợ bị công ty xử phạt nên đã điều khiển xe chạy quá tốc độ, không đúng phần đường để đuổi theo xe tải.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 25 hành khách, làm gia tăng mức độ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người trên xe và các phương tiện giao thông khác.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, hành vi của tài xế Nguyễn Đức T. không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn gây bức xúc dư luận, tạo tâm lý hoang mang cho hành khách. Đây không đơn thuần là vi phạm hành chính mà có dấu hiệu của hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi.