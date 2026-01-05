Lật xe khách, 11 người bị thương ở Sơn La: Tài xế khai do buồn ngủ

(VTC News) -

Liên quan vụ lật xe khách xảy ra trên Quốc lộ 37 (tỉnh Sơn La), cơ quan chức năng xác định tài xế xe khách là N.Q.V. (SN 1985, trú tại tỉnh Quảng Ninh). Làm việc với lực lượng công an, tài xế V. cho biết do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái, dẫn đến tai nạn.

Khoảng 5h ngày 5/1, tài xế V. lái xe khách mang biển kiểm soát 29F-016.XX, thuộc nhà xe Đoàn Xuân, chạy tuyến Quảng Ninh - Sông Mã. Trên xe lúc này có 22 người, bao gồm lái xe và hành khách.

Khi đi đến Km472, Quốc lộ 37, đoạn qua bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, xe khách bất ngờ đâm vào dải phòng hộ mềm ven đường, sau đó lao xuống suối bên cạnh và lật nghiêng.

Xe khách lao xuống suối sau khi đâm vào dải phòng hộ mềm ven đường. (Ảnh: Đ.X.)

Cú va chạm mạnh khiến ô tô khách bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận biến dạng. Tại hiện trường, xe nằm dưới suối, việc tiếp cận cứu nạn gặp không ít khó khăn do địa hình khu vực là đường miền núi.

Vụ tai nạn làm tài xế N.Q.V. bị gãy tay, phải nhập viện điều trị. Ngoài ra, 10 hành khách khác bị thương được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa đến Trạm Y tế xã Phiêng Pằn để sơ cứu và theo dõi sức khỏe.

Tổ Cảnh sát giao thông Mai Sơn (Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La) đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, kiểm tra phương tiện và làm rõ các tình tiết liên quan nhằm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Ảnh: Đ.X.)

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụtai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 154 người.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 45 vụ, số người tử vong giảm 44 người, tuy nhiên số người bị thương tăng 17 người.

TP.HCM là địa phương có số vụ và người tử vong cao nhất (34 vụ, 17 người chết), tiếp đến là Đồng Nai (15 vụ, 11 người chết), Hà Nội (13 vụ, 9 người chết), Phú Thọ (12 vụ, 7 người chết).

Theo công an, nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện, trong đó không chú ý quan sát, không giảm tốc độ an toàn chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 25%.

Tiếp theo là đi không đúng làn đường, phần đường, đi sai chiều, chuyển hướng không đúng quy định, vượt xe sai quy định và vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn.

Đáng chú ý, các nguyên nhân liên quan đến sử dụng rượu bia, mệt mỏi, ngủ gật khi lái xe vẫn xuất hiện, dù chiếm tỷ lệ không lớn.