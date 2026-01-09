Vụ ô tô khách rượt đuổi xe tải trên đường ở Đồng Tháp: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Chiều 9/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, đơn vị đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc tài xế xe ô tô khách có hành vi rượt đuổi phương tiện khác trên đường, gây mất trật tự, an toàn giao thông, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.

Cụ thể, đoạn video ghi lại hình ảnh ô tô khách 29 chỗ BKS 63B-013.64 rượt đuổi theo ô tô tải BKS 15LD-004.02 với tốc độ cao.

Quá trình di chuyển, xe khách liên tục chuyển hướng, quay đầu nhiều vòng tại khu vực ngã ba, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc khiến hành khách trên xe hoang mang, lo sợ, đồng thời gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Lực lượng cảnh sát giao thông làm việc với lái xe khách. (Ảnh: Công thông tin điện tử Đồng Tháp)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương xác minh, làm rõ danh tính tài xế và doanh nghiệp kinh doanh vận tải liên quan.

Cơ quan chức năng xác định tài xế xe khách là N.Đ.T. (SN 1982, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp).

Làm việc với cơ quan công an, tài xế T. khai nhận trong quá trình lưu thông đã xảy ra va chạm với xe tải BKS 15LD-004.02.

Bực tức, tài xế đã điều khiển xe khách tăng tốc, bám đuổi theo xe tải trên một đoạn đường dài, liên tục chuyển làn, không giữ khoảng cách an toàn, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách có 25 hành khách làm tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, có nguy cơ trực tiếp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe và cho người tham gia giao thông.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, hành vi bám đuổi phương tiện khác của tài xế xe khách không đơn thuần là vi phạm hành chính mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vận tải tăng cường công tác quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhắc nhở đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, tuân thủ quy định của pháp luật, không giải quyết mâu thuẫn bằng các hành vi nguy hiểm, coi thường tính mạng của bản thân và người khác.

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời cung cấp thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông để lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.