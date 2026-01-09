Bắt 2 thanh niên phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội

Tối 9/1, Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Khoa Kim Thịnh (SN 2005, trú phường Hải An, TP Hải Phòng) và Hồ Tuấn Quyền (SN 2005, trú xã Hạ Bằng, Hà Nội) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Hình ảnh đối tượng trộm điện thoại. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào sáng 6/1, Công an phường Xuân Phương tiếp nhận tin báo từ một cửa hàng điện thoại trên đường Phương Canh về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 51 chiếc điện thoại với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an khẩn trương điều tra, xác minh các đối tượng gây án. Đến 14h ngày 7/1, Công an phường Xuân Phương xác định hai đối tượng đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình. Lực lượng chức năng đã triệu tập các đối tượng để làm việc và thu giữ toàn bộ 51 chiếc điện thoại bị trộm cắp.

Hai đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook từ khoảng cuối tháng 8/2025. Sau đó, cả hai nảy sinh ý định tìm kiếm các cửa hàng điện thoại sơ hở để trộm cắp tài sản.

Tối 5/1, sau khi trộm 51 chiếc điện thoại, các đối tượng mang số tài sản này về Ninh Bình để tìm cách tiêu thụ. Trong quá trình lẩn trốn tại xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình, cả hai đã bị Công an phường Xuân Phương phát hiện, bắt giữ.

Qua đấu tranh mở rộng, Khoa Kim Thịnh và Hồ Tuấn Quyền còn khai nhận đã trộm một xe máy Honda SH tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên.

Hiện Công an phường Xuân Phương đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.