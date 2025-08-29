Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia

(VTC News) -

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nhóm 8 người có nhiều tiền án, tiền sự đã thực hiện trên 20 vụ trộm cắp máy và đưa xe trộm cắp được ra nước ngoài tiêu thụ với thủ đoạn rất tinh vi vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Vinh Hưng phối hợp để triệt xóa, bắt giữ.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Đại (SN 1998) và Bùi Quang Vĩnh (SN 1999), cùng trú xã Hoa Quân (tỉnh Nghệ An) là những kẻ cầm đầu. Cả Đại và Vĩnh đều có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nghiện ma túy.

Nguyễn Văn Đại và Bùi Quang Vĩnh được xác định là những kẻ cầm đầu đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia. (Ảnh: Trang TTĐT Công an Nghệ An)

Để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Văn Đại và Bùi Quang Vĩnh lôi kéo, tập hợp nhiều kẻ bất hảo, trong đó có cả những người có quan hệ họ hàng và cùng quê là Trần Đình Cảnh (SN 2000, trú xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Như Đức (SN 2001, trú xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An) để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy.

Hàng ngày, nhóm chia nhau thành từng cặp, đi xe máy lắp biển số giả đến các khu chung cư, dãy trọ, nhà hàng…,lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện để trộm cắp tài sản.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, nhóm người này đều phân công người cảnh giới, thời gian phá khóa, trộm xe chỉ diễn ra từ 30 giây đến 1 phút.

Một số kẻ khác trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian do Đại và Vĩnh cầm đầu tại trụ sở cơ quan Công an. (Ảnh: Trang TTĐT Công an Nghệ An)

Cơ quan công an xác định phương tiện sau khi trộm cắp sẽ được bán cho Nguyễn Văn Kiên (SN 1997, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Khôi Nguyên (SN 2009, trú xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An); Phạm Huy Hoàng (SN 2006, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) và Trần Bảo Long (SN 2004, trú xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) để tiêu thụ.

Đáng chú ý, nhằm qua mặt lực lượng chức năng, sau khi mua những phương tiện trộm cắp, Kiên, Long, Nguyên, Hoàng móc nối với một số người tại địa phương và người quen biết ở bên kia biên giới để đưa xe sang nước ngoài tiêu thụ.

Tang vật chuyên án bị công an thu giữ. (Ảnh: Trang TTĐT Công an Nghệ An)

Sau thời gian theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 21 đến 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Vinh Hưng đồng chủ trì, phối hợp Trung tâm thông tin chỉ huy, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các xã: Trung Lộc, Phúc Lộc, Kim Liên, Hoa Quân đã bắt giữ 8 người về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật chuyên án thu giữ gồm 16 máy, 10 điện thoại di động; 5 biển số giả, 10 tài khoản ATM và một số vật chứng liên quan khác dùng để thực hiện trộm cắp xe máy.

Bước đầu nhóm người khai nhận, chỉ tính từ tháng 6/2025 đến thời điểm bị bắt thực hiện 21 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn nhiều xã thuộc tỉnh Nghệ An, với tổng giá trị tài sản hơn 350 triệu đồng (nhiều vụ việc bị hại không trình báo).

Cơ quan Công an cũng xác minh, làm rõ 20 bị hại, đồng thời thu hồi và trao trả 16 máy tới các nạn nhân.