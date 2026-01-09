Sạt lở bãi rác ở Philippines, 38 người mất tích

Theo Hội đồng giảm thiểu và quản lý rủi ro thảm họa quốc gia Philippines, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được thực hiện, nơi nhiều người được báo cáo bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi vụ sạt lở xảy ra.

Hiện trường vụ lở bãi rác ở Cebu. (Ảnh: Philstar)

Thị trưởng thành phố Cebu, Nestor Archival, cho biết bãi rác Binaliw có 110 công nhân, trong đó 12 người bị thương được cứu sống và nhập viện, trong khi 38 người vẫn còn mất tích. Các nhà chức trách đã dựng lều và khu vực có bóng mát để cung cấp nơi trú ẩn và hỗ trợ tạm thời cho gia đình những người bị ảnh hưởng. Chính quyền thành phố cũng chuẩn bị hỗ trợ mai táng cho gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ sạt lở.

Bãi rác rộng khoảng 20 héc-ta, là điểm tập kết rác thải chính ở thành phố Cebu. Vụ sạt lở xảy ra đột ngột có thể do việc đào núi, khai thác đất và chất đống rác thải, biến địa điểm này thành một bãi rác lộ thiên thay vì một bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Tất cả các đội cứu hộ vẫn đang tích cực tham gia vào các nỗ lực tìm kiếm, với các quy trình an toàn nghiêm ngặt được áp dụng khi có nhiều lo ngại tình trạng sạt lở có thể tiếp tục xảy ra hoặc rác đè bẹp các nạn nhân vẫn còn mắc kẹt bên trong tòa nhà bị sập. Chính quyền cũng đảm bảo với các gia đình rằng các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành 24/7 nhằm cứu những người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.