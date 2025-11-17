Số người thiệt mạng vì sạt lở đất ở Indonesia tăng lên 18, hơn 30 người mất tích

(VTC News) -

Ngày 17/11, cơ quan thiên tai Indonesia thông tin, số người thiệt mạng trong ba vụ lở đất xảy ra trên đảo Java từ tuần trước đã tăng lên 18 người, hơn 30 người vẫn mất tích.

Mưa lớn gây ra vụ lở đất đầu tiên ở nhiều điểm thuộc huyện Cilacap, tỉnh Trung Java vào ngày 14/11. Hai vụ lở đất khác tiếp tục xảy ra tại một ngôi làng ở huyện Banjarnegara trong hai ngày 16 và 17/11, theo ông Abdul Muhari, người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB).

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở làng Cibeunying, huyện Cilacap, tỉnh Trung Java, ngày 15/11/2025. (Ảnh: Reuters/Stringer)

Trước đó, số người thiệt mạng được ghi nhận là 11, nhưng lực lượng cứu hộ tại Cilacap đã tìm thấy thêm ba thi thể vào ngày 17/11, nâng tổng số nạn nhân tử vong tại đây lên 16 người.

Vụ lở đất đã vùi lấp hàng chục ngôi nhà ở làng Cibeunying, Cilacap.

Ông Abdul cho biết hiện 7 người còn mất tích ở khu vực này. Máy xúc được triển khai để đào bới lớp đất đá, theo hình ảnh của kênh KompasTV.

Ông Suharyanto, Giám đốc BNPB, cho biết việc tìm kiếm người mất tích là ưu tiên hàng đầu và sẽ tiếp tục được thực hiện theo nguyện vọng gia đình nạn nhân. Chính quyền địa phương đã bố trí khu đất để dựng nhà tạm cho gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng.

BNPB cho biết công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì các nạn nhân bị chôn vùi ở độ sâu từ 3 đến 8 mét.

Tại Banjarnegara, cũng thuộc Trung Java, một vụ lở đất khác hôm 16/11 khiến 2 người chết và 27 người mất tích. Khoảng 30 ngôi nhà và nhiều diện tích canh tác bị hư hại.

Cơ quan khí tượng Indonesia cảnh báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại nhiều khu vực trong những tuần tới. Mùa mưa ở Indonesia thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4, đi kèm nguy cơ lở đất, lũ quét và bệnh truyền qua nước bẩn.

Đầu tháng 11, lũ quét và lở đất tại vùng núi hẻo lánh ở Papua, miền đông Indonesia, đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.