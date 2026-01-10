+
Trước vụ 130 tấn thịt lợn bệnh công ty Đồ hộp Hạ Long vận hành ra sao?
(VTC News) -
Công ty Đồ hộp Hạ Long hoạt động gần 70 năm tuổi, từng gắn liền ký ức bữa cơm của nhiều thế hệ với nhiều dòng sản phẩm quen thuộc như đồ hộp, xúc xích.
THÙY DƯƠNG
Tin mới
Trước vụ 130 tấn thịt lợn bệnh công ty Đồ hộp Hạ Long vận hành ra sao?
21:45 10/01/2026
VTC NEWS TV
The Coffee House lên tiếng giữa lo ngại liên quan 130 tấn thịt lợn bệnh
21:40 10/01/2026
VTC NEWS TV
Xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam
21:23 10/01/2026
Tin nóng
Quốc hội chốt quy hoạch tổng thể: Mục tiêu GDP bình quân 8.500 USD vào năm 2030
21:03 10/01/2026
Chính trị
Hot girl xinh đẹp ghi 2 bàn giúp Hà Nội thắng trận ở giải U19 nữ Quốc gia 2026
21:02 10/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Giới thiệu Bộ trưởng Lương Tam Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
21:02 10/01/2026
Chính trị
Vờ hỏi mua trang sức, nam thanh niên ở Đà Nẵng cướp vàng rồi tẩu thoát
20:22 10/01/2026
Bản tin 113
Người đàn ông ở Hưng Yên trả lại hơn 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm
20:20 10/01/2026
Sống đẹp
Kết quả U23 UAE vs U23 Nhật Bản, giải U23 châu Á 2026 mới nhất
20:12 10/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Kết quả U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc, giải U23 châu Á 2026 mới nhất
20:03 10/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Lần theo vali 'vô chủ' ở sân bay, triệt phá đường dây buôn lậu tôm hùm giống
19:06 10/01/2026
Bản tin 113
Cận cảnh cô giáo Việt Nam hạ gục võ sĩ MMA Thái Lan trong 90 giây
18:59 10/01/2026
Võ Thuật
Gia Lai bổ sung 11 chỉ tiêu cho sở ngành, 21 chỉ tiêu với xã phường năm 2026
18:23 10/01/2026
Đời sống
Quốc lộ 1A Văn Điển - Ngọc Hồi thành đại lộ 8 làn xe sau 15 năm
18:02 10/01/2026
Tin nóng
Vì sao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị bắt?
18:00 10/01/2026
Bản tin 113
'Thiên Lôi đẹp trai nhất Táo quân': Bỏ showbiz làm kinh doanh, U50 viên mãn
17:44 10/01/2026
Sao Việt
Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Văn Dũng từ trần
17:41 10/01/2026
Chính trị
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
17:35 10/01/2026
Bản tin 113
Phạm Thái Tuế có cưới được không?
17:33 10/01/2026
Gia đình
PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh đặc biệt tại Australia
17:30 10/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Quân khu 5 hoàn thành 'Chiến dịch Quang Trung'
17:22 10/01/2026
Đời sống
Đà Nẵng triệt xóa ổ mại dâm trá hình tại hai khách sạn Mường Thanh và Samdi
16:59 10/01/2026
Bản tin 113
Tiếp tục thu hồi kem chống nắng Hanayuki do chồng ca sĩ Đoàn Di Băng phân phối
16:19 10/01/2026
Bản tin 113
Phòng khám tuyển bác sĩ rởm, 'vẽ' bệnh moi tiền ở Đà Nẵng: Truy tìm 3 người Trung Quốc
16:08 10/01/2026
Bản tin 113
XSMB 10/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/1/2026
16:00 10/01/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 10/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/1/2026 - Xổ số Power 6/55
16:00 10/01/2026
Xổ số
Mức học phí các trường đào tạo Y khoa tại TP.HCM ra sao?
15:54 10/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Anh dành gần 300 triệu USD chuẩn bị triển khai quân tới Ukraine
15:40 10/01/2026
Thời sự quốc tế
9X Bắc Ninh đam mê làm linh vật Tết thân thiện, đáng yêu
15:29 10/01/2026
Giới trẻ
Xử lý người bình luận sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo trên mạng ở Ninh Bình
15:28 10/01/2026
Tin nhanh 24h