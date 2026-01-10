Đóng

Trước vụ 130 tấn thịt lợn bệnh công ty Đồ hộp Hạ Long vận hành ra sao?

(VTC News) -

Công ty Đồ hộp Hạ Long hoạt động gần 70 năm tuổi, từng gắn liền ký ức bữa cơm của nhiều thế hệ với nhiều dòng sản phẩm quen thuộc như đồ hộp, xúc xích.

THÙY DƯƠNG
