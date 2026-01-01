Kết quả U23 Syria vs U23 Qatar, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Syria 1-0 U23 Qatar Al Aswad 85'

Video: U23 Syria 1-0 U23 Qatar.

Trận U23 Syria đấu với U23 Qatar thuộc bảng B giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 23h30 ngày 10/1. Bàn thắng muộn của Al Aswad giúp U23 Syria giành chiến thắng đầu tiên, thắp lại hy vọng vượt qua vòng bảng. Thất bại này đồng nghĩa U23 Qatar chắc chắn bị loại.

Sau khi thua ở lượt trận đầu tiên, cả U23 Syria và U23 Qatar đều khởi đầu thận trọng. Phải đến nửa sau của hiệp một, cơ hội mới xuất hiện. Tổng số pha dứt điểm trúng đích hoặc ra ngoài của cả 2 đội trong hiệp đấu đầu tiên chỉ là 4 lần.

U23 Qatar trở thành đội thứ hai bị loại (sau U23 Lebanon).

Sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, U23 Syria cho thấy quyết tâm cao hơn. Đội bóng này tăng cường sức tấn công và tạo ra thế trận áp đảo.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 85. Ayoub Al Ouwi của U23 Qatar phạm lỗi trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ. Mahmoud Al Aswad không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quyết định mang về 3 điểm cho U23 Syria.

Ở lượt trận cuối, U23 Syria đối đầu trực tiếp với U23 UAE để tranh suất vào tứ kết.

Đội hình U23 Syria vs U23 Qatar

U23 Syria: Maksim Sarraf (1), Ahmad Faqah (2), Abdallah Zakreet (4), Mahmoud Nayef (8), Muhannad Fadel (9), Mahmoud Al Aswad (10), Anas Al Dahhan (11), Al Mekdad Ahmad (14), Abdulrahman Al Arjah (15), Ayham Kranbeh (15), Mahmoud Al Omar (18).

U23 Qatar: Amir Hassan (1), Hashmi Al Hussain (4), Abdulaziz Mohammed (6), Mubarak Shanan (7), Rashid Al Abdulla (9), Mohamed Gouda (11), Marwan Sherif (12), Ayoub Al Ouwi (13), Nabil Erfan (15), Moath Taha (18), Anas Abweny (20).

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 hôm nay

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 mới nhất sau mỗi trận đấu. Tính đến hết trận U23 Syria thắng U23 Qatar, cục diện xếp hạng bảng B như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nhật Bản 2 8-0 6 2 UAE 2 2-3 3 3 Syria 2 1-5 3 4 Qatar 2 0-3 0