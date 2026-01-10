Lần theo vali 'vô chủ' ở sân bay, triệt phá đường dây buôn lậu tôm hùm giống

Ngày 10/1, đại diện Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá chuyên án “1225T”, làm rõ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới bằng đường hàng không.

Trước đó, ngày 17/10/2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện 3 vali không có người nhận bị bỏ lại tại khu vực soi chiếu. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 151 túi nylon được bơm phồng, chứa tổng cộng 90.350 cá thể nghi tôm hùm xanh giống.

Khởi tố đối tượng liên quan trong đường dây buôn lậu tôm hùm giống. (Nguồn: Công an Đà Nẵng)

Nhận định có dấu hiệu tội phạm, ngày 19/10/2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng chuyển nguồn tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng. Đến ngày 18/11/2025, Hội đồng định giá tài sản thành phố kết luận lô tôm hùm giống nói trên trị giá hơn 6,77 tỷ đồng.

Ngày 25/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” để điều tra theo quy định.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, đến ngày 7/1/2026, Ban chuyên án xác định Bùi Văn Toàn (44 tuổi, trú Nghệ An) là người trực tiếp vận chuyển tôm hùm xanh giống từ Singapore về Việt Nam; Khuất Duy Tiến (46 tuổi, trú Hà Nội) đi cùng để kiểm tra hàng theo yêu cầu chủ hàng; Phạm Ngọc Thạch (49 tuổi, trú TP.HCM) làm trung gian môi giới mua bán; và Hồ Thị Thùy Dương (48 tuổi, trú Khánh Hòa) là chủ hàng.

Từ ngày 8-9/1/2026, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai bốn tổ công tác tại Nghệ An, Hà Nội, TP.HCM và Khánh Hòa, bắt giữ các đối tượng liên quan, ngăn chặn nguy cơ bỏ trốn hoặc tiêu hủy tài liệu.

Đại diện Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra nhằm làm rõ các mắt xích còn lại trong chuyên án để xử lý theo đúng quy định pháp luật.