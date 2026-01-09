Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan Văn Khang 19' 44' Murzakhmatov Văn Thuận 88'

U23 Việt Nam đấu với U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U23 châu Á 2025. Huấn luyện viên Kim Sang-sik bất ngờ loại Đình Bắc khỏi đội hình chính nhưng hàng công U23 Việt Nam vẫn chơi tốt với dấu ấn nổi bật của Khuất Văn Khang.

Khuất Văn Khang thi đấu nổi bật trong hiệp 1.

Sau những phút đầu lúng túng, U23 Việt Nam dần kiểm soát được tình hình. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik lại tạo ra bước ngoặt từ tình huống phạt góc.

Phút 17, Lê Phát rất nhanh bứt lên chạm bóng. Hậu vệ Kyrgyzstan chậm hơn và đá vào chân cầu thủ U23 Việt Nam. Văn Khang đá phạt đền chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho U23 Việt Nam.

Video: Văn Khang ghi bàn mở tỷ số.

Bàn thua khiến U23 Kyrgyzstan gặp ít nhiều vấn đề về tâm lý. Họ không còn giữ được thế trận đủ tốt và thiếu đi những pha tấn công đủ sắc sảo.

Tuy nhiên, chính U23 Việt Nam cũng mắc sai sót. Khi các cổ động viên nghĩ về lợi thế trước khi bước vào giờ nghỉ cho U23 Việt Nam thì bàn thua lại đến.

Phút 44, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh chuyền hỏng trong khi các tiền vệ để hở khoảng trống lớn trước vòng cấm. Cơ hội đến với Marlen Murzakhmatov và ngôi sao này thực hiện sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho Kyrgyzstan. Bàn gỡ hòa của U23 Kyrgyzstan khiến cục diện bảng đấu trở nên khó lường hơn.

Video: U23 Kyrgyzstan gỡ hoà.

Bước sang hiệp 2, U23 Kyrgyzstan rất nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đội bóng này cần một chiến thắng để chiếm lại uuw thế trước màn đọ sức với U23 Jordan. Tuy nhiên, vấn đề của U23 Kyrgyzstan vẫn là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

U23 Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực dù bất lợi về thể lực. Các cầu thủ U23 Kyrgyzstan rất nhanh và khoẻ ở những phút cuối trận. Dù vậy, họ vẫn phải chịu thua bài tấn công sở trường của U23 Việt Nam.

Phút 86, từ phạt đá phạt góc bên phía cánh trái của Đình Bắc, bóng đến chân Lý Đức và anh tạt cho Lê Văn Thuận đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam.

Độc giả có thể xem bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất để cập nhật vị trí của U23 Việt Nam sau các lượt trận đang diễn ra.

Video: Văn Thuận ghi bàn quyết định.

Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam: Trần Trung Kiên (1); Phạm Lý Đức (3), Nguyễn Hiểu Minh (4), Nguyễn Nhật Minh (16); Phạm Minh Phúc (21), Nguyễn Thái Sơn (6), Nguyễn Xuân Bắc (12), Nguyễn Phi Hoàng (17); Khuất Văn Khang (11), Nguyễn Quốc Việt (9), Nguyễn Lê Phát (2).a

U23 Kyrgyzstan: Kurmanbek Nurlanbekov (1), Khristiyan Brauzman (2), Said Datsiev (4), Baibol Ermekov (5), Mirlan Bekberdinov (8), Beknaz Almazbekov (11), Bakytbek Murzalim Uulu (14), Arslan Bekberdinov (17), Marlen Murzakhmatov (20), Kimi Merk (21), Yryskeldi Madanov (23).

