Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan, giải U23 châu Á 2026 hôm nay

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam thể hiện 2 bộ mặt - đều tích cực - ở trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0. Nguyễn Đình Bắc và đồng đội kiểm soát nửa đầu trận đấu, phối hợp tấn công nhịp nhàng và phát huy tối đa sở trường là các tình huống cố định. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam lần hiếm hoi được chứng kiến đội nhà gây khó khăn thường trực cho một đối thủ Tây Á bằng bóng bổng và phạt góc.

Sau khi dẫn 2 bàn, U23 Việt Nam chuyển sang thế trận phòng ngự chủ động với đội hình lùi sâu. Thủ môn Trần Trung Kiên không phải đối mặt với tình huống dứt điểm nguy hiểm nào từ đối thủ. Nguyễn Hiểu Minh và các đồng đội tạo ra hệ thống phòng ngự rất chắc chắn. Dù vậy, U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng chơi phản công để giảm sức ép cho hàng thủ.

U23 Việt Nam đấu với U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai.

U23 Kyrgyzstan không có điểm ở trận ra quân. Tuy nhiên, huấn luyện viên Edmar Lacerda có cơ sở để tự hào về màn thể hiện của các học trò và tự tin trước trận tiếp theo gặp U23 Việt Nam.

Đội bóng vùng Trung Á cho thấy họ có khả năng phòng ngự rất tốt, kể cả trong thế thiếu người. Mới lần đầu tham dự đấu trường châu lục, U23 Kyrgyzstan có sự chuẩn bị kỹ cả về thể lực lẫn cách tiếp cận trận đấu phù hợp. Họ không dễ bị đánh bại.

Trước đối thủ sẵn sàng chơi phản công là U23 Kyrgyzstan, nhiều khả năng huấnluyenej viên Kim Sang-sik không để các học trò chơi tấn công quá nhiều trong hiệp một. U23 Việt Nam sẽ thăm dò, chậm rãi kiểm soát để duy trì thế an toàn, đồng thời chờ đợi đối thủ sơ hở.