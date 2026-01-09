Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan: HLV Kim Sang-sik cất Đình Bắc

(VTC News) -

Đội hình U23 Việt Nam đấu với U23 Kyrgyzstan có chi tiết gây bất ngờ cho người hâm mộ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định không điền tên Nguyễn Đình Bắc vào danh sách 11 cầu thủ đá chính. Người thay thế cho số 7 của U23 Việt Nam là Nguyễn Quốc Việt.

Tiền đạo của câu lạc bộ Ninh Bình có phong cách thi đấu khác hẳn Đình Bắc. Do đó, phương án tấn công của U23 Việt Nam khi có Quốc Việt trên sân chắc chắn có sự thay đổi. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai hợp với thế trận phản công.

Đình Bắc bất ngờ vắng mặt. (Ảnh: AFC)

Các vị trí khác của U23 Việt Nam được giữ nguyên như trận thắng U23 Jordan. Điều này không khó hiểu bởi U23 Việt Nam đang có sự ổn định và cũng thể hiện rất tốt ở trận ra quân với bộ khung nhân sự quen thuộc.

Trần Trung Kiên vẫn là lựa chọn số một trước khung thành. Phía trước anh có Phạm Lý Đức đá trung vệ lệch phải, Nguyễn Hiểu Minh ở trung tâm hàng thủ và Nguyễn Nhật Minh đá trung vệ lệch trái.

Phong độ rất cao giúp Nguyễn Thái Sơn giữ được suất đá chính bên cạnh Nguyễn Xuân Bắc. Nếu một trong 2 cầu thủ này không thể ra sân hoặc gặp vấn đề trong trận đấu, Nguyễn Thái Quốc Cường luôn sẵn sàng thay thế và đáp ứng không tồi.

Cặp hậu vệ cánh tốt nhất của U23 Việt Nam đương nhiên là Nguyễn Phi Hoàng bên hành lang trái và cánh đối diện là Phạm Minh Phúc. Trên hàng công, Nguyễn Lê Phát chơi hay ở ngày ra quân trong vai trò tiền đạo lệch trái.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan diễn ra lúc 21h hôm nay 9/1.

Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Kyrgyzstan

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam thể hiện 2 bộ mặt - đều tích cực - ở trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0. Nguyễn Đình Bắc và đồng đội kiểm soát nửa đầu trận đấu, phối hợp tấn công nhịp nhàng và phát huy tối đa sở trường là các tình huống cố định. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam lần hiếm hoi được chứng kiến đội nhà gây khó khăn thường trực cho một đối thủ Tây Á bằng bóng bổng và phạt góc.

Sau khi dẫn 2 bàn, U23 Việt Nam chuyển sang thế trận phòng ngự chủ động với đội hình lùi sâu. Thủ môn Trần Trung Kiên không phải đối mặt với tình huống dứt điểm nguy hiểm nào từ đối thủ. Nguyễn Hiểu Minh và các đồng đội tạo ra hệ thống phòng ngự rất chắc chắn. Dù vậy, U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng chơi phản công để giảm sức ép cho hàng thủ.

U23 Kyrgyzstan không có điểm ở trận ra quân. Tuy nhiên, huấn luyện viên Edmar Lacerda có cơ sở để tự hào về màn thể hiện của các học trò và tự tin trước trận tiếp theo gặp U23 Việt Nam.

Đội bóng vùng Trung Á cho thấy họ có khả năng phòng ngự rất tốt, kể cả trong thế thiếu người. Mới lần đầu tham dự đấu trường châu lục, U23 Kyrgyzstan có sự chuẩn bị kỹ cả về thể lực lẫn cách tiếp cận trận đấu phù hợp. Họ không dễ bị đánh bại.

Trước đối thủ sẵn sàng chơi phản công là U23 Kyrgyzstan, nhiều khả năng huấnluyenej viên Kim Sang-sik không để các học trò chơi tấn công quá nhiều trong hiệp một. U23 Việt Nam sẽ thăm dò, chậm rãi kiểm soát để duy trì thế an toàn, đồng thời chờ đợi đối thủ sơ hở.