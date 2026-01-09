Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan: 1 trụ cột có thể vắng mặt

(VTC News) -

Chiến thắng đầu tiên trước U23 Jordan tiếp thêm đáng kể sức mạnh cho U23 Việt Nam trước lượt trận thứ hai gặp U23 Kyrgyzstan. Với những gì đã thể hiện ngày ra quân và sự ổn định trong thời gian qua, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể sẽ không xáo trộn nhiều về đội hình.

Sự điều chỉnh có khả năng xảy ra nhất là vị trí của Khuất Văn Khang. Đội trưởng U23 Việt Nam gặp vấn đề về sức khoẻ, không đạt thể trạng tốt nhất trước trận gặp U23 Kyrgyzstan và chưa rõ tình hình hồi phục. Nếu Văn Khang không đạt trạng thái đủ tốt để ra sân, Lê Văn Thuận là phương án nhân sự thuyết phục nhất ở vị trí tiền đạo cánh phải thời điểm này.

Khuất Văn Khang có thể ngồi dự bị.

Trong khi đó, các vị trí còn lại sẽ được giữ nguyên nhằm đảm bảo sự ổn định cho U23 Việt Nam. Trần Trung Kiên vẫn là lựa chọn số một trước khung thành. Phía trước anh có Phạm Lý Đức đá trung vệ lệch phải, Nguyễn Hiểu Minh ở trung tâm hàng thủ và Nguyễn Nhật Minh đá trung vệ lệch trái.

Phong độ rất cao giúp Nguyễn Thái Sơn giữ được suất đá chính bên cạnh Nguyễn Xuân Bắc. Nếu một trong 2 cầu thủ này không thể ra sân hoặc gặp vấn đề trong trận đấu, Nguyễn Thái Quốc Cường luôn sẵn sàng thay thế và đáp ứng không tồi.

Cặp hậu vệ cánh tốt nhất của U23 Việt Nam đương nhiên là Nguyễn Phi Hoàng bên hành lang trái và cánh đối diện là Phạm Minh Phúc. Trên hàng công, Nguyễn Lê Phát chơi hay ở ngày ra quân trong vai trò tiền đạo lệch trái. Vị trí còn lại đương nhiên là của Nguyễn Đình Bắc.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Thuận.

U23 Việt Nam thắng U23 Jordan ở trận ra quân.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

Ở ngày ra quân, U23 Kyrgyzstan để thua 0-1 U23 Ả Rập Xê Út trong thế thiếu người. Đoàn quân của huấn luyện viên Edmar trình diễn bộ mặt thuyết phục dù không thể giành chiến thắng. U23 Kyrgyzstan thi đấu kiên cường, tập trung dù thua thiệt về nhân sự.

Ngay cả ở những thời điểm khó khăn và nhạy cảm nhất, họ vẫn ngăn chặn thành công rất nhiều đợt tấn công của U23 Ả Rập Xê Út. Đội chủ nhà phải trải qua những phút không hề dễ dàng dù có lợi thế từ sự cổ động trên khán đài.

Huấn luyện viên Edmar Lacerda tuyên bố U23 Kyrgyzstan sẽ tiếp tục trông cậy vào lối chơi phản công. Do đó, U23 Việt Nam phải hết sức tập trung và không được phép chủ quan trước đối thủ.

Màn trình diễn ở trận đấu với U23 Jordan cho thấy U23 Việt Nam có sự linh hoạt về lối chơi theo tình huống trận đấu. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát ở hiệp một và phòng ngự chắc chắn ở hiệp 2 khi dẫn bàn.

So với trận chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam chống phản công tốt hơn, nhất là với sự góp mặt của Thái Sơn ở giữa sân. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng có nhiều điểm cần cải thiện, như khả năng tung ra các đòn đáp trả trong thế trạn phải lùi sâu đội hình.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan diễn ra lúc 21h ngày 9/1.