Bất ngờ sức mua Pate Cột Đèn của đồ hộp Hạ Long trên sàn thương mại điện tử

(VTC News) -

Sau khi nhiều siêu thị tạm gỡ các sản từ thịt heo chế biến của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) khỏi quầy kệ để chờ kết luận của cơ quan chức năng, đến ngày 9/1, một số sàn thương mại điện tử lớn cũng lần lượt tháo nhóm sản phẩm này.

Ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, những sản phẩm chủ đạo liên quan đến thịt heo như pate "Cột Đèn Hải Phòng", thịt heo 2 lát, sườn nấu đậu... đã không còn, chỉ còn lại các sản phẩm thịt bò, gà, cá. Riêng Tiki thì gần như còn đầy đủ các loại đồ hộp từ gà, heo, bò và pate mang tên "Cột Đèn Hải Phòng".

Doanh số sản phẩm pate Cột Đèn Hải Phòng của Halong Canfoco tăng trưởng cao dịp đầu năm, trùng với thời điểm tiêu dùng mùa Tết. (Nguồn: Metric)

Sàn TikTok Shop cũng còn một số sản phẩm chế biến từ thịt như pate gan, thịt heo 2 lát.

Đại diện Shopee và Lazada cho biết đã rà soát ngay sau khi tiếp nhận thông tin. Còn TikTok Shop cho biết sẽ gỡ các sản phẩm thịt heo của nhà sản xuất này.

TikTok Shop là sàn thương mại điện tử bán chạy nhất các sản phẩm của Halong Canfoco. Thống kê của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong năm 2025, riêng sản phẩm Pate Cột Đèn Hải Phòng của Halong Canfoco ghi nhận doanh thu 21 tỷ đồng với 217,9 nghìn sản phẩm được bán ra trên 4 sàn thương mại điện tử lớn.

Trong đó, TikTok Shop chiếm đến 14,3 tỷ đồng; Shopee ghi nhận doanh thu 6,3 tỷ đồng; Lazada 304,1 triệu đồng và Tiki 20,9 triệu đồng.

Tổng cộng có 64 gian hàng bán các sản phẩm của Halong Canfoco trên sàn thương mại điện tử.

Sở dĩ TikTok Shop bán mạnh nhất vì có các chiến dịch quảng bá của KOL/KOCs với sản phẩm này trong năm qua, giúp sản phẩm tiếp cận và tạo lòng tin với lượng lớn người dùng trên nền tảng video ngắn. Cũng từ các chiến dịch này, người dùng dễ dàng chọn mua combo chứ không phải mua lẻ 1-2 hộp.

Mua trên sàn thương mại điện tử, khách chuộng chốt đơn combo từ 3 hộp, 5 hộp, 10 hộp.

Cũng theo Metric, khu vực bán mạnh nhất các sản phẩm này là TP.HCM, chiếm phần lớn doanh thu; tiếp theo là Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương. Khách chuộng mua theo combo 3 hộp, 5 hộp, 10 hộp... với mức giá từ 90.000 đồng (combo 3 hộp) đến 282.000 đồng (10 hộp). Vì vậy mà nhóm giá từ 75.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng được khách mua nhiều nhất.

Báo cáo Thị trường đồ hộp của Việt Nam được BlueWeave Consulting phát hành giữa năm 2025, ghi nhận thị trường thực phẩm đóng hộp tại Việt Nam ước tính đạt 365,16 triệu USD ở năm 2024 và dự kiến đạt 792,24 triệu USD vào năm 2031. Con số này cho thấy nhóm thực phẩm đóng hộp không có vị trí quá quan trọng trong rổ thực phẩm tiêu dùng thường xuyên của người Việt.

Dù lượng tiêu thụ không nổi bật, thị trường phân mảnh, nhưng có khá nhiều doanh nghiệp lớn tham gia, như Công ty Cổ phần Vissan, CJ Cầu Tre, Ha Long Canfoco, Seaspimex, KTC Food, Vifon, Hagimex JSC, Công ty TNHH Nông trại Annie, F&G Food Việt Nam, Gralimexx JSC và KSD Interfoods Việt Nam. Sản phẩm đóng hộp chủ lực vẫn là thịt heo, gà, cá và rau củ quả.

Nếu tính riêng ở mảng thực phẩm đóng hộp bằng kim loại, thì Đồ hộp Hạ Long chính là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường với danh mục sản phẩm nhiều nhất, gấp khoảng 10 lần danh mục sản phẩm đóng hộp dạng kim loại của Vissan.