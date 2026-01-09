Đóng

Đồ hộp Hạ Long từng 'rung lắc mạnh' khi hàng loạt cổ đông thoái vốn

(VTC News) -

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long từng xuất hiện những biến động, cổ đông lớn ồ ạt thoái vốn, ghế điều hành liên tục đổi chủ.

Đăng Khoa
