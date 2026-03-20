Nên ốp bếp bằng đá hay kính?

Bếp là khu vực quan trọng trong mỗi gia đình, nơi không chỉ phục vụ nhu cầu nấu nướng mà còn gắn kết các thành viên. Do vậy, việc thiết kế và hoàn thiện không gian bếp sao cho bền đẹp, sử dụng lâu dài luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia chủ. Trong đó, tường bếp và mặt bàn bếp là hai hạng mục cần được chú trọng đặc biệt.

Ưu nhược điểm của đá ốp bếp

Đá là vật liệu ốp bếp truyền thống, được nhiều người lựa chọn. Một số loại đá ốp bếp thường sử dụng như đá marble, đá granite, đá kim sa...

Đá có ưu điểm là chịu nhiệt và chịu lực tốt, phù hợp với khu vực thường xuyên nấu nướng. Bề mặt đá cứng, chống thấm tốt, không bị biến dạng, ố màu ở nhiệt độ cao. Bề mặt đá trơn nhẵn, dễ vệ sinh nếu bị bám bụi hay dầu mỡ.

Tuổi thọ của đá có thể kéo dài hàng chục năm nếu được thi công và bảo dưỡng đúng cách. Ngoài ra, vân đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp sang trọng, tinh tế, giúp nâng tầm không gian bếp.

Hạn chế lớn nhất của đá là chi phí cao, đặc biệt với các dòng đá tự nhiên. Bên cạnh đó, trọng lượng nặng khiến việc thi công đá đòi hỏi kỹ thuật và kết cấu tường chắc chắn.

Ưu nhược điểm của kính ốp bếp

Những năm gần đây, kính cường lực trở thành xu hướng trong thiết kế bếp hiện đại. Một trong những ưu điểm vượt trội của kính ốp bếp là khả năng chống thấm nước tối ưu. Ngoài ngăn nước thấm, bề mặt kính còn giảm sự tích tụ của nấm mốc và vi khuẩn.

Hơn nữa, bề mặt kính phẳng, không mạch nối nên việc lau chùi dầu mỡ nhanh, tiết kiệm thời gian dọn dẹp. Đây là ưu điểm lớn với những gia đình bận rộn.

Chi phí của kính ở phân khúc phổ thông cũng khá hợp lý, thi công nhanh gọn. Khi cần sửa chữa hoặc thay mới, kính là vật liệu dễ xử lý hơn do bạn có thể nhanh chóng tìm được sản phẩm cùng loại, việc thi công cũng đơn giản và ít tốn công.

Kính có khả năng chịu nhiệt kém. (Ảnh: Hsstone)

Tuy nhiên, so với đá, kính kém bền hơn khi chịu va đập mạnh. Bề mặt kính cũng dễ lộ dấu vân tay, vết bẩn hoặc trầy xước nếu không vệ sinh thường xuyên.

Một bất tiện khác là kính khó chỉnh sửa sau khi lắp đặt. Nếu sai kích thước hoặc cần thay đổi thiết kế, tấm kính thường phải thay mới toàn bộ.

Nên ốp bếp bằng đá hay kính?

Theo các chuyên gia nội thất, việc chọn đá hay kính để ốp bếp phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và ngân sách của từng gia đình.

Nếu ưu tiên độ bền lâu dài, khả năng chịu nhiệt và vẻ đẹp sang trọng, đá là lựa chọn phù hợp. Trường hợp cần sự tiện lợi, dễ vệ sinh, chi phí hợp lý và phong cách hiện đại, kính sẽ là phương án đáng cân nhắc.

Với các căn hộ chung cư hoặc nhà phố, nên ưu tiên sử dụng kính ốp bếp. Để tăng thêm điểm nhấn, có thể kết hợp hệ thống đèn LED chiếu sáng cùng kính ốp tường, tạo hiệu ứng thẩm mỹ ấn tượng cho căn bếp.

Ngược lại, nếu khu vực bếp rộng và có nguồn ánh sáng dồi dào, gia chủ có thể cân nhắc sử dụng đá ốp bếp.

Hiện, nhiều gia đình chọn cách kết hợp, sử dụng đá cho mặt bếp để đảm bảo độ bền, trong khi dùng kính ốp tường để tăng tính thẩm mỹ và dễ lau chùi.