Video: Khoảnh khắc CSGT mở đường cứu người dân bị khối sắt 6 tấn đè nát bàn tay

Khoảnh khắc CSGT mở đường cứu nam thanh niên bị khối sắt 6 tấn đè nát bàn tay

Chiều 29/5, Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) kịp thời hỗ trợ đưa một người dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 17h30, trong khi làm nhiệm vụ tại Trạm thu phí Km10 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Tổ CSGT số 1 nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ gia đình anh Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1999, trú tại xã Quang Minh, TP Hà Nội.

Trước đó, trong lúc làm việc, anh Hùng không may bị một khối sắt nặng khoảng 6 tấn rơi trúng bàn tay, khiến nhiều ngón tay bị dập nát, đứt rời. Nạn nhân cần được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Tổ CSGT số 1 sử dụng xe ô tô đặc chủng để mở đường, hỗ trợ đưa nạn nhân di chuyển nhanh chóng qua khu vực đông phương tiện trong giờ cao điểm. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, anh Hùng đã được đưa đến bệnh viện an toàn trong "thời gian vàng", tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sỹ cấp cứu, nâng cao cơ hội điều trị và phục hồi chức năng bàn tay.

Thời gian qua, lực lượng CSGT trên cả nước đã nhiều lần kịp thời hỗ trợ người dân trong các tình huống cấp cứu, góp phần giành lại sự sống và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Ngày 23/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một chiến sỹ thuộc Đội CSGT Bàn Cờ (TP.HCM) hỗ trợ mở đường cho xe taxi chở sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện. Hình ảnh được camera gắn trên người chiến sỹ ghi lại cho thấy, trong lúc tuần tra, anh bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu từ một người đàn ông trên xe taxi.

Người này cho biết đang đưa vợ đến bệnh viện sinh con nhưng tuyến đường đông đúc khiến xe di chuyển chậm, trong khi sản phụ đã có dấu hiệu vỡ ối. Ngay sau khi nắm được tình hình, chiến sỹ CSGT bật còi ưu tiên, dùng xe chuyên dụng dẫn đường và liên tục yêu cầu các phương tiện phía trước nhường đường để chiếc taxi nhanh chóng vượt lên.

Chỉ sau khoảng 10 phút, chiếc taxi đã đến Bệnh viện Hùng Vương an toàn. Sản phụ hạ sinh em bé khỏe mạnh.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 7 triệu lượt xem trên Facebook. Nhiều người bày tỏ sự xúc động, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tính nhân văn của lực lượng CSGT khi sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những thời khắc cấp bách nhất.