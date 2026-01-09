Bộ Công an tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển gìn giữ hòa bình

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (Đề án 05) và nhiều vị đại biểu khác.

Bộ Công an tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, từ năm 2022 đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã có bước phát triển mạnh mẽ, từ tham gia hình thức cá nhân sang đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình.

Bộ Công an đã triển khai 6 tổ công tác với các sĩ quan Công an tại các địa bàn phức tạp như Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Phái bộ Liên Hợp Quốc tại khu vực Abyei, Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và tại Cục Hoạt động hòa bình, Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Hoa Kỳ). Bộ Công an sẽ triển khai tổ công tác số 7 tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei vào tháng 1/2026.

Tháng 1/2024, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 được thành lập, là minh chứng cụ thể cho quyết tâm chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đánh dấu sự chuyên nghiệp hóa, tinh nhuệ hóa lực lượng theo hướng hiện đại.

Đơn vị đã được nâng cấp lên cấp độ 2 và đang được xét duyệt lên cấp độ 3 để sẵn sàng nhận nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc tại các phái bộ. Lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an nhận được sự đánh giá cao của Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế và sự ủng hộ, tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Việc tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình là dấu mốc chiến lược nhằm hiện thực hóa chủ trương hội nhập quốc tế và hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Đây là yêu cầu cấp thiết để xây dựng đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tiếp tục thể hiện cam kết của Việt Nam, đóng góp tích cực vào hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Bộ Công an nhận được đánh giá cao từ các đại biểu quốc tế.

Lực lượng gìn giữ hòa bình phải là những người tiên phong, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất, xứng đáng nhất là đơn vị đi đầu, mẫu mực trong việc thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất" để xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Việt Nam trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trên cơ sở kết quả đánh giá và đề nghị của Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định việc chuyển giao cơ sở này là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành đối với an ninh quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, sự kiện hôm nay là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa hai Bộ và sự hỗ trợ tích cực của tỉnh Hưng Yên. Ông tin tưởng rằng, cơ sở này sẽ được khai thác hiệu quả, trở thành nơi đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình tinh nhuệ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei gồm: Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Vân và Đại úy Nguyễn Hùng Sơn.