Cảnh sát gìn giữ hòa bình diễn tập chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân

Nhằm đánh giá năng lực công tác chỉ huy, huấn luyện và sự thành thục kỹ năng tác chiến của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị Cảnh sát gìn giữ hoà bình số 1, Bộ Công an (VNFPU1) đã tổ chức diễn tập xử lý tình huống giả định tại Phái bộ.
Chương trình diễn tập được xây dựng bám sát bối cảnh an ninh phức tạp tại khu vực triển khai, khi các nhóm vũ trang, phần tử cực đoan và lực lượng chống đối Liên hợp quốc gia tăng hoạt động, đe dọa trực tiếp đến an toàn của lực lượng gìn giữ hoà bình.
Các nội dung diễn tập bao gồm thực hiện các nhiệm vụ được Liên hợp quốc giao như vận chuyển, bảo vệ hàng đặc biệt; thiết lập trạm kiểm soát; bảo vệ yếu nhân; tuần tra cơ động; duy trì an ninh trật tự công cộng; và ứng phó với các tình huống tấn công hoả lực, biểu tình bạo động, phá hoại cơ sở hạ tầng của Liên hợp quốc.
Tổ chức giải tán đám đông bạo động luôn là một nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự kết hợp giữa biện pháp mềm dẻo và tính kỷ luật cao. Trong tình huống mô phỏng, lực lượng sử dụng các kỹ thuật kiểm soát biểu tình theo chuẩn quốc tế, giữ vững an ninh nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc nhân quyền.
Các kỹ năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống, bảo vệ an ninh được thực hành sát với yêu cầu thực tế ở các quốc gia đang xảy ra xung đột. Mỗi thành viên luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.
Trong phần diễn tập bảo vệ yếu nhân, tình huống giả định bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ thân thiện giữa yếu nhân và người dân địa phương. Khi vị khách quan trọng bước xuống xe, bắt tay và trao đổi với người dân, các sĩ quan bảo vệ lập tức tạo vòng an ninh mềm, giữ cự ly vừa đủ nhưng ánh mắt luôn quét liên tục để nhận diện những dấu hiệu bất thường. Chỉ cần một cử chỉ lạ, một ánh nhìn né tránh hay sự di chuyển bất hợp lý trong đám đông đều được lập tức ghi nhận và truyền tín hiệu cho toàn đội.
Khi các đối tượng có hành vi nổ sung tấn công, các sĩ quan nhanh chóng tạo vòng an ninh, đưa nhân sự quan trọng thoát khỏi vùng nguy hiểm. Tình huống giả định luôn tiềm ẩn các hành động tấn công bất ngờ, đòi hỏi phản xạ cực nhanh và sự nhất quán trong hiệp đồng. Đây là một trong những nhiệm vụ khó nhất trong lực lượng gìn giữ hòa bình, thường diễn ra tại các khu vực có xung đột kéo dài.
Khi các đối tượng giả định có hành vi mang vũ khí nóng, có ý đồ tấn công, các chiến sĩ lập tức áp sát, khống chế và tước vũ khí chỉ trong vài giây. Tình huống buộc lực lượng phải vận dụng tổng hợp các kỹ năng chiến đấu gần, kỹ thuật khóa ghì và bảo vệ an toàn cho nhau. Kết quả cho thấy đơn vị hoàn toàn làm chủ tình hình, đảm bảo đúng quy tắc sử dụng vũ lực của Liên hợp quốc.
Trong buổi kiểm tra, nhiều trang thiết bị công nghệ cao được triển khai, từ xe bọc thép, thiết bị quan sát đến công cụ hỗ trợ chiến đấu hiện đại. Sự kết hợp giữa con người tinh nhuệ và khí tài tối tân giúp nâng cao hiệu quả tác chiến, đáp ứng yêu cầu đặt ra khi làm nhiệm vụ quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho quá trình hiện đại hóa lực lượng theo định hướng của Bộ Công an.
Trước khi được cử đi phái bộ, mỗi sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình đều phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt về chuyên môn, ngoại ngữ, pháp luật quốc tế và kỹ năng làm việc đa văn hóa. Đây là yêu cầu bắt buộc để hòa nhập với lực lượng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp họ tự tin hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Liên hợp quốc giao phó.