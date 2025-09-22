Gần 250 cán bộ, chiến sĩ lên đường tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Cũng tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Sáu, mẹ của nữ quân nhân Lê Thị Thanh Xuân, rưng rưng chia sẻ niềm tự hào khi con gái lần đầu nhận nhiệm vụ quốc tế. Chị Lê Thị Thanh Xuân, mẹ của hai con nhỏ, tâm sự việc được khoác trên mình bộ quân phục mũ nồi xanh là ước mơ ấp ủ từ lâu. Trước giờ lên đường, chị thấy vững tin hơn bởi phía sau luôn có gia đình là điểm tựa vững chắc.