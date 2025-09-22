Gần 250 cán bộ, chiến sĩ lên đường tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) và Đội Công binh số 4 (ĐCB4) tại TP.HCM. Đây là hai đơn vị sẽ thay thế lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan và khu vực Abyei.
Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đại diện Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cho biết Việt Nam luôn trân trọng giá trị của hòa bình, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị toàn diện về nhân sự, chuyên môn, ngoại ngữ, trang thiết bị và hậu cần của hai đơn vị trước khi lên đường.
Cũng tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Sáu, mẹ của nữ quân nhân Lê Thị Thanh Xuân, rưng rưng chia sẻ niềm tự hào khi con gái lần đầu nhận nhiệm vụ quốc tế. Chị Lê Thị Thanh Xuân, mẹ của hai con nhỏ, tâm sự việc được khoác trên mình bộ quân phục mũ nồi xanh là ước mơ ấp ủ từ lâu. Trước giờ lên đường, chị thấy vững tin hơn bởi phía sau luôn có gia đình là điểm tựa vững chắc.
Gia đình, người thân chia tay, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ mũ nồi xanh trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.
Khoảnh khắc chia tay tại buổi lễ diễn ra đầy xúc động xen lẫn niềm tự hào.
Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, cho biết lần đầu tiên được giao trọng trách tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là niềm vinh dự lớn lao, tự hào.
Sự kiện xuất quân của hai đơn vị một lần nữa khẳng định vai trò, đóng góp tích cực của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới đến bạn bè quốc tế.
Trong đợt này, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 có 63 cán bộ, nhân viên được điều động từ các Quân khu 1, 3, 5, 7, 9; Quân đoàn 34; Bệnh viện Quân y 175; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và nhiều đơn vị khác trong toàn quân, thay thế lực lượng của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6.
Đội Công binh số 4 gồm 184 cán bộ, nhân viên (179 quân nhân mới và 5 quân nhân từng thuộc Đội Công binh số 3) được huy động từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân; các Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; cùng các Binh chủng Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và nhiều cơ quan, đơn vị khác trong toàn quân.