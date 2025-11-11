Gần 300 chiến sĩ Việt Nam - Ấn Độ diễn tập gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(VTC News) -

Sáng 11/11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025), do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ phối hợp tổ chức.

VINBAX 2025 có chủ đề “Đội Công binh phối hợp với các thành phần liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”.

Đợt diễn tập diễn ra từ 11-27/11, với sự tham gia của gần 300 cán bộ, chiến sĩ hai nước, chó nghiệp vụ và nhiều máy móc quân sự chuyên dụng hiện đại.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng chó nghiệp vụ tham gia buổi diễn tập.

Mục tiêu của VINBAX 2025 nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng hiệp đồng tác chiến, phối hợp thực địa của lực lượng Công binh, Quân y, cứu hộ - cứu nạn trong quá trình chuẩn bị triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đồng thời, hoạt động cũng góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác quốc phòng song phương.

Ông nhấn mạnh, sau thành công của VINBAX 2024 tại Ấn Độ, cuộc diễn tập VINBAX 2025 tại Việt Nam tiếp tục là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác sâu rộng, hiệu quả giữa quân đội hai nước.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu khai mạc diễn tập.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu toàn thể lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm quy định về an ninh, an toàn, phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào thành công chung của chương trình.

Về phía Ấn Độ, Thư ký Quốc phòng Rajesh Kumar Singh khẳng định VINBAX đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác quốc phòng song phương, thể hiện cam kết chung của hai nước đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực.

Ông cho biết, VINBAX 2025 được xây dựng theo quy trình chuẩn mực của Liên hợp quốc, tập trung vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai – những nội dung thể hiện tinh thần hòa bình, nhân ái vì con người – giá trị chung của Việt Nam và Ấn Độ.

Lực lượng tham gia diễn tập của Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Ông Rajesh Kumar Singh nhấn mạnh: “Ấn Độ sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và năng lực để thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước”.

VINBAX 2025 sẽ kéo dài 17 ngày với nhiều nội dung diễn tập thực binh như phối hợp giữa quan sát viên quân sự, lực lượng Công binh, Quân y, cứu hộ - cứu nạn, vận hành thiết bị bay không người lái... trong xử lý các tình huống giả định tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ngoài nội dung chuyên môn, chương trình còn có các hoạt động giao lưu, thể thao, văn hóa – nghệ thuật, tham quan nhằm tăng cường hiểu biết, gắn kết, củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Ấn Độ.