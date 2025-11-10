Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Ấn Độ: Thúc đẩy hợp tác song phương

(VTC News) -

Chiều 10/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Ấn Độ lần thứ 15, do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ, đồng chủ trì.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đón ông Rajesh Kumar Singh (Thư ký Quốc phòng Ấn Độ).

Phát biểu tại đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ không ngừng được củng cố và phát triển.

Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016, hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả và là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước.

Hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nhất quán chính sách quốc phòng “Bốn không”; chủ trương giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS); đồng thời thúc đẩy sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Toàn cảnh cuộc đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15.

Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam – Ấn Độ tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, đối thoại – tham vấn, giao lưu sĩ quan trẻ, huấn luyện – đào tạo, hợp tác quân, binh chủng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng...

Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và ADMM+.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu đối thoại.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cử đoàn tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2; đồng thời trân trọng mời Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026.

Về phía Ấn Độ, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh chia sẻ sâu sắc với Việt Nam về những thiệt hại do bão lũ tại miền Trung; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam; đồng thời khẳng định Bộ Quốc phòng Ấn Độ luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam, xem đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh phát biểu đối thoại.

Ông Singh nhấn mạnh, hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, con người và lịch sử; tin tưởng Đối thoại Chính sách Quốc phòng là nền tảng quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương, củng cố tin cậy chiến lược, và ứng phó linh hoạt với các thách thức an ninh mới của khu vực và thế giới.