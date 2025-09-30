Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng Bí thư tin tưởng, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ không ngừng lớn mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.