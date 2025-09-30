Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng dự Đại hội.
Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển", Đại hội sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn tin tưởng và kỳ vọng lớn lao đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam; mong muốn Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải "hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh".
Tổng Bí thư tin tưởng, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ không ngừng lớn mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Quân đội là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Đại hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan các mô hình, sản phẩm, tư liệu, hình ảnh được trưng bày tại Đại hội.