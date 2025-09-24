Quân đội thi đua thực hiện đột phá về tổ chức biên chế

(VTC News) -

Chiều 24/9, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI, giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định. Trong khi đó, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Quân đội được Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tuy nhiên, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ dịch bệnh, thiên tai hiện hữu; các thế lực thù địch tập trung chống phá bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong bối cảnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng phong trào Thi đua Quyết thắng trở thành phong trào hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và dân quân tự vệ cả nước; diễn ra liên tục, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đạt kết quả to lớn, thực sự là động lực cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Toàn quân với tinh thần cao nhất, chuẩn bị để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Đây là dịp để chúng ta tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong Quân đội và Dân quân tự vệ; biểu dương thành tích, chiến công và những nhân tố mới đã hình thành, đang phát triển trong Phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng và tiến hành có hiệu quả công tác khen thưởng trong 5 năm tới", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Theo báo cáo tóm tắt kết quả phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020-2025, phong trào diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều đổi mới, nhiều hoạt động nổi bật.

Đặc biệt là thi đua trong công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống các loại tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; trong kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, Quân đội.

Bên cạnh đó, công tác huấn luyện, diễn tập, đào tạo, hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích xuất sắc; tổ chức điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học, đúng lộ trình; chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" đạt kết quả tích cực.

Giai đoạn 2025-2030 với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng", toàn quân tổ chức tốt hoạt động thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước và Quân đội, trước mắt đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII trong năm 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong năm 2026.

Đồng thời, tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và thực hiện "các đột phá" trong xây dựng Quân đội; thi đua đột phá xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế quân sự, quốc phòng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

"Thi đua thực hiện đột phá về tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện tốt các mặt công tác", báo cáo nêu rõ.