Lợi dụng giấy phép của doanh nghiệp để khai thác trái phép 5.500m3 cát

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện 2 người có hành vi khai thác khoáng sản trái phép với tổng khối lượng hơn 5.500m3 cát là ông P.M.Đ (SN 1966) và bà N.T.L (SN 1965) cùng trú tại thôn Khương Hà 2 (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Bước đầu, cơ quan công an xác định, ông Đ và bà L thông qua hoạt động khai thác cát được cấp phép của Công ty Minh Đức để thực hiện hành vi “Khai thác khoáng sản (cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường) ngoài phạm vi được cấp phép”.

Hiện trường khai thác cát trái phép bị lực lượng công an phát hiện. (Ảnh: T.Khôi)

Khối lượng cát tại thời điểm kiểm tra đang tập kết trên 2 bãi là hơn 4.500 m3 cát. Ông Đ và bà L cũng khai nhận trước đó cũng xuất bán khoảng 1.000m3 cát. Tổng khối lượng cát khai thác trái phép khoảng hơn 5.500 m3, với giá trị ước tính khoảng hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, hành vi của ông P.M.Đ và bà N.T.L có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục, điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cũng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện vụ vận chuyển trái phép gần 1000kg Rắn hổ mang, toàn bộ số Rắn hổ mang nói trên không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc.

Cụ thế, lúc 13h ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Lao Bảo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tổ chức tuần tra trên tuyến đường Quốc lộ 9 đoạn qua địa phận thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thì phát hiện xe ô tô khách nhãn hiệu THACO, gắn biển kiểm soát 74F-00.126 đang dừng đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành kiểm tra.

Gần 1000kg Rắn hổ mang vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch được phát hiện trong khoang xe khách. (Ảnh: T.Khôi)

Qua kiểm tra xác định ông M.V.B. (SN 1984, trú khu phố 9, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - là tài xế ô tô khách biển kiểm soát 74F-00.126) và ông N.Đ.K (SN 2005, trú Tổ dân phố Đông An, phường Phong An, TP Huế - là phụ ô tô khách biển kiểm soát 74F-00.126) đang bốc xếp 112 kiện hàng bên trong là 676 cá thể Rắn hổ mang (loại một mắt kính) tổng trọng lượng là 924,2kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Mở rộng điều tra, xác minh xác định số hàng hóa Rắn hổ mang nêu trên là của bà H.T.N. (SN 1991, trú thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo) vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Trong quá trình thuê ông M.V.B và ông N.Đ.K bốc xếp, vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.