Vì sao người dân dự án Vành đai 4 đi ở tạm, chưa nhận tiền đền bù?
(VTC News) -
Dự án vành đai 4 đang về đích nhưng đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa nhận đất đền bù do chưa đồng thuận phương án giải phóng mặt bằng.
Tin mới
Bảng giá xe Ford Ranger mới nhất tháng 2/2026
08:15 10/02/2026
Thị trường
Công nghệ 10/2: MrBeast thâu tóm ứng dụng fintech cho Gen Z
08:13 10/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Phát hiện hơn 1.700 virus cổ đại dưới đáy Biển Đông
08:11 10/02/2026
Khám phá
Mỹ tính bàn giao hai sở chỉ huy NATO cho châu Âu
08:11 10/02/2026
Thời sự quốc tế
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn sáng bằng cơm?
08:03 10/02/2026
Tư vấn
Vui Tết 2026 – bụng khỏe, dạ dày êm cùng Dạ dày Tâm Bình
08:00 10/02/2026
Sức khỏe
Người trẻ gói bánh chưng thuê, kiếm tiền triệu dịp cận Tết
07:52 10/02/2026
Đời sống
Những lỗi thường gặp thi công giấy dán tường
07:28 10/02/2026
Bất động sản
Tài tử nhận cát-xê cao nhất Tây du ký: Sang Mỹ đóng phim, giờ bán thịt mưu sinh
07:26 10/02/2026
Sao thế giới
Vì sao cúng Ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp?
07:20 10/02/2026
Chuyện bốn phương
Người dân TP.HCM tất bật mua bánh mứt, tôm cá khô làm quà biếu Tết
07:15 10/02/2026
Thị trường
Xưởng nhựa hơn 1.000m² ở Hưng Yên bốc cháy dữ dội trong đêm
07:11 10/02/2026
Phòng chống cháy nổ
Người đàn ông bỏ cuộc sống châu Âu, tới quê Diệp Vấn học võ Trung Quốc
07:10 10/02/2026
Võ Thuật
Người mỡ máu cao nên ăn gì dịp Tết?
07:01 10/02/2026
Tư vấn
Từng nói 'vợ con như áo mặc', vậy Lưu Bị có mấy người vợ?
07:01 10/02/2026
Chuyện bốn phương
Thả cá chép Tết ông Công ông Táo: Để cá được sống, không phải để mình yên tâm
07:00 10/02/2026
Ý kiến
20 năm theo đuổi giấc mơ không gian: Công nghiệp vũ trụ Việt Nam dần thành hình
07:00 10/02/2026
VTC NEWS TV
Di chuyển một que diêm để phép Toán thành đúng, bạn làm trong bao lâu?
06:58 10/02/2026
Hỏi - Đáp
Gia đình trái dấu tập 32: Nhi khóc nói lời tạm biệt gia đình ông Phi
06:51 10/02/2026
Phim
Dự báo thời tiết cả nước trong đêm Giao thừa và ngày mùng 1 Tết Nguyên đán
06:51 10/02/2026
Thời tiết
Hội chợ Mùa Xuân 2026 - cơ hội quý mở rộng thị trường của doanh nghiệp Việt
06:30 10/02/2026
Thị trường
Giá xăng dầu hôm nay 10/2: Tăng trở lại
06:27 10/02/2026
Thị trường
Văn khấn cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp chuẩn phong tục
06:21 10/02/2026
Gia đình
Giá vàng hôm nay 10/2: Tăng 100 USD/ounce chỉ sau 1 ngày
06:20 10/02/2026
Tin giá vàng
Độc lạ rau cải được hô biến thành cây cảnh chơi Tết
06:00 10/02/2026
Thị trường
Thời tiết Tết ông Công ông Táo: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh
04:30 10/02/2026
Thời tiết
Dòng người đổ về Gia Lai xem khánh thành linh vật mừng xuân Bính Ngọ
22:46 09/02/2026
Đời sống
Trở lại sau 4 năm, ông Trịnh Văn Quyết tặng quà gần 3 triệu khách Bamboo Airways
22:43 09/02/2026
Thị trường
Podcast: Cúng Tết - Đừng cúng để lo, hãy cúng để an
22:05 09/02/2026
VTC NEWS TV
100% cử tri tín nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
21:10 09/02/2026
Chính trị