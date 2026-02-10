Đóng

Vì sao người dân dự án Vành đai 4 đi ở tạm, chưa nhận tiền đền bù?

(VTC News) -

Dự án vành đai 4 đang về đích nhưng đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa nhận đất đền bù do chưa đồng thuận phương án giải phóng mặt bằng.

