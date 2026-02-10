Mỹ tính bàn giao hai sở chỉ huy NATO cho châu Âu

(VTC News) -

Reuters dẫn nguồn cho hay, trong khuôn khổ cuộc cải tổ hệ thống chỉ huy, sĩ quan châu Âu sẽ tiếp quản Bộ Tư lệnh lực lượng liên hợp đồng minh NATO tại Naples (Italia) và Bộ Tư lệnh lực lượng liên hợp ở Norfolk (bang Virginia, Mỹ), hiện đều do các đô đốc Mỹ đứng đầu.

Nguồn tin Reuters cũng cho biết Mỹ sẽ nắm quyền chỉ huy ba bộ tư lệnh ở cấp thấp hơn nhưng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động tác chiến, gồm Bộ Tư lệnh Không quân đồng minh, Bộ Tư lệnh Hải quân đồng minh và Bộ Tư lệnh Lục quân đồng minh.

Binh sĩ tham gia cuộc tập trận pháo binh tại Cincu, Romania. (Ảnh: Getty)

Khi được hỏi về những thay đổi dự kiến, quan chức NATO cho biết: "Các đồng minh nhất trí về cách phân bổ lại trách nhiệm của sĩ quan cấp cao trong cơ cấu chỉ huy NATO. Theo đó, đồng minh châu Âu, bao gồm những thành viên mới nhất sẽ đóng vai trò nổi bật hơn trong ban lãnh đạo quân sự của liên minh".

Quan chức này cũng nhấn mạnh thêm quyết định trên liên quan đến kế hoạch cho đợt luân chuyển trong tương lai và sẽ cung cấp thêm chi tiết vào thời điểm thích hợp.

Động thái này phù hợp với yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các quốc gia châu Âu phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của chính mình. Chính quyền của ông kêu gọi liên minh quân sự này trở thành một "NATO do châu Âu lãnh đạo".

Trong khi đó, NATO đang lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực Bắc Cực, đặc biệt là xung quanh Greenland, theo thông báo của người phát ngôn khối quân sự do Mỹ dẫn đầu. Trong khi đó, Nga khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ các lợi ích của mình tại khu vực này.

Theo các nguồn tin, động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy ý tưởng sáp nhập Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch với lập luận rằng hòn đảo này đang đối mặt với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Theo tạp chí Der Spiegel, ý tưởng về sứ mệnh này được đưa ra một phần nhằm xoa dịu Tổng thống Trump, sau khi ông tuyên bố rằng Nga và Trung Quốc có thể tìm cách kiểm soát Greenland.