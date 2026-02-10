Vui Tết 2026 – bụng khỏe, dạ dày êm cùng Dạ dày Tâm Bình

(VTC News) -

Nỗi lo “bụng dạ” ngày Tết: Chuyện không của riêng ai

Vào những ngày cận Tết và trong Tết, khi mọi người háo hức chuẩn bị bữa tiệc “mâm cao cỗ đầy” sum vầy thì người bệnh trào ngược, viêm loét dạ dày lại thấp thỏm chuyện “bụng dạ”. Những bữa tiệc liên miên với bánh chưng xanh, dưa hành, thịt mỡ vốn là linh hồn của ngày Tết nhưng lại là “thử thách” đối với người mắc bệnh trào ngược, viêm loét dạ dày.

Thực tế, chỉ cần ăn uống quá đà một chút cũng khiến dạ dày biểu tình. Như trường hợp của chị Nguyễn Quỳnh Thu (46 tuổi, Hà Nội), người từng nhiều năm liền ăn Tết không ngon vì bệnh trào ngược tái phát với các biểu hiện đau rát thực quản, chướng bụng kèm ho liên tục do trào ngược axit dịch vị.

“Bánh chưng, dưa muối… bày ra đó, không ăn thì thiếu vị Tết mà ăn vào là bị đau ngay. Thế nên với tôi, Tết lo nhiều hơn vui”, chị Thu tâm sự. Tuy nhiên, được người quen giới thiệu, chị Thu biết đến Dạ dày Tâm Bình. Từ ngày sử dụng bệnh trào ngược đã ổn định hơn rất nhiều, chị chia sẻ: “Năm vừa rồi tôi thoải mái cùng cả nhà ăn Tết mà không bị trào ngược tái phát”.

Không chỉ đồ ăn, văn hóa chúc tụng rượu bia cũng là tác nhân khiến cho bệnh dạ dày tái phát. Bởi, đồ uống có cồn khiến acid dịch vị tăng cao làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Đây chính là lý do anh Trịnh Công Hoàn - chuyên viên kinh doanh từng ám ảnh với chuỗi ngày tất niên, tiệc tùng Tết. Anh nhớ lại: “Có năm mùng 1 Tết đã nằm nhà ôm bụng vì quặn đau liên tục. Thế rồi cả Tết không dám ăn gì. Tết 2025 vừa rồi, tôi được tư vấn dùng Dạ dày Tâm Bình. Nhờ có sản phẩm này tôi ăn uống thoải mái hơn, không còn nóng rát, đau quặn như mọi năm dù đôi khi khó tránh chén rượu chúc Xuân”.

Bên cạnh đó, stress, căng thẳng, cộng với thói quen thiếu khoa học ngày Tết (thức khuya, ít vận động, ăn uống không đúng bữa…) sẽ làm hệ tiêu hóa bị xáo trộn, dễ tái phát bệnh dạ dày.

Dạ dày Tâm Bình – giải pháp hữu hiệu giúp bụng khỏe, dạ dày êm, Tết an vui

Giữa hàng trăm sản phẩm hỗ trợ dạ dày trên thị trường, Dạ dày Tâm Bình đang là lựa chọn được người tiêu dùng tin cậy. Uy tín của sản phẩm không chỉ nằm ở thương hiệu Dược phẩm Tâm Bình (Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín) mà còn đến từ ưu điểm an toàn, hiệu quả và bền vững.

Dạ dày Tâm Bình là sự kết hợp độc đáo của các vị thảo dược quý và tinh chất hiện đại. Trong đó, Chè dây, Thương truật, Bạch linh có tác dụng giảm tiết axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày. Hậu phác, Trần bì, Cam thảo, hạt tiêu đen giúp điều hòa nhu động ruột, giảm đau dạ dày. Ô tặc cốt chống viêm, chống loét dạ dày.

Đặc biệt, tinh chất Herbagut (chiết xuất 14 loại thảo dược) đã được chứng minh lâm sàng hỗ trợ giảm trào ngược dạ dày đến 72%, đồng thời ức chế vi khuẩn H.Pylori (HP), ổn định cơ vòng thực quản, kiểm soát axit dịch vị. Kết hợp cùng Nanocurcumin có hoạt chất curcuminoid 20% (hạng cao nhất theo tiêu chuẩn Quốc gia) tăng khả năng chống viêm và bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Nhờ vậy, Dạ dày Tâm Bình không chỉ hỗ trợ giảm triệu chứng đau thượng vị, đầy hơi, chướng bụng, ợ hơi, ợ chua do viêm loét dạ dày mà còn tác động từ bên trong, hỗ trợ giảm axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Với nguồn gốc từ thảo dược, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP – WHO Thuốc Y học cổ truyền. Mọi khâu từ chọn lọc dược liệu đến đóng gói thành phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Vì vậy, Dạ dày Tâm Bình đảm bảo tính an toàn, người bệnh có thể an tâm khi sử dụng lâu dài.

Bên cạnh đó, sản phẩm được bào chế dưới dạng viên nang tiện dụng giúp người bệnh dễ dàng mang theo và sử dụng trong những chuyến du xuân hoặc tiệc tùng bận rộn.

Hiệu quả thực tế của sản phẩm không chỉ được khẳng định qua trường hợp của chị Thu, anh Hoàn mà còn từ niềm tin của hàng triệu khách hàng trên cả nước. Đây chính là minh chứng khách quan cho chất lượng, hiệu quả bền vững và uy tín của sản phẩm. Với cơ chế tác động toàn diện, Dạ dày Tâm Bình là "người bạn đồng hành" tin cậy, giúp người bệnh gác lại nỗi lo trào ngược, viêm loét để tận hưởng trọn vẹn mùa Tết Bính Ngọ an vui bên gia đình.