Người dân TP.HCM tất bật mua bánh mứt, tôm cá khô làm quà biếu Tết

Cá khô các loại cũng được nhiều khách mua vì đa dạng, giá cũng vừa phải. Trong khi đó, mực khô kén khách hơn vì giá khá cao. Loại size vừa có giá khoảng 1 triệu đồng/kg được nhiều người mua đóng gói, hút chân không gửi đi nước ngoài. Chị Anh Đào, một đầu mối chuyên cung cấp hải sản khô Phan Thiết cho biết sát Tết, giá mực khô tăng trung bình gần 100.000 đồng/kg nhưng hàng không nhiều; cá thu tươi tăng gần gấp đôi còn lạp xưởng các loại cũng tăng khoảng 30.000 đồng/kg so với ngày thường.