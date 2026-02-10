Người dân TP.HCM tất bật mua bánh mứt, tôm cá khô làm quà biếu Tết

Giáp Tết, sức mua tại các chợ ở TP.HCM tăng rõ rệt. Nhóm hàng khô làm quà biếu tặng như cá, mực, tôm khô giá rất cao nhưng rất được lòng khách. Tại chợ Bình Tây, giá tôm khô bán lẻ ở mức 800.000 đồng/kg đến khoảng 1,2 triệu đồng/kg; cá khô các loại từ 190.000 đồng/kg.
Tôm cá, mực khô là nhóm hàng được nhiều người mua không chỉ sử dụng cho gia đình mà làm quà tặng người thân, đối tác. Nhiều người mua gửi đi nước ngoài tặng bạn bè, người thân. Chủ một quầy tôm khô cho biết từ 20 tháng Chạp, chị bán tôm khô, nhất là loại có giá 600.000 - 800.000 đồng/kg đắt khách, vì loại này phù hợp nấu canh, ăn cùng dưa kiệu ngày Tết. Loại tôm đại có giá từ 1-1,2 triệu đồng/kg thường bán cho khách làm quà biếu, gửi đi nước ngoài.
Cá khô các loại cũng được nhiều khách mua vì đa dạng, giá cũng vừa phải. Trong khi đó, mực khô kén khách hơn vì giá khá cao. Loại size vừa có giá khoảng 1 triệu đồng/kg được nhiều người mua đóng gói, hút chân không gửi đi nước ngoài. Chị Anh Đào, một đầu mối chuyên cung cấp hải sản khô Phan Thiết cho biết sát Tết, giá mực khô tăng trung bình gần 100.000 đồng/kg nhưng hàng không nhiều; cá thu tươi tăng gần gấp đôi còn lạp xưởng các loại cũng tăng khoảng 30.000 đồng/kg so với ngày thường.
Nhiều người chọn mua các loại khô chế biến sẵn với giá mềm hơn, như mực tẩm gia vị, mực khô mực xé sợi, khô gà, khô heo, khô bò, ba rọi chiên giòn, lạp xưởng... Các loại này khá phù hợp cho gia đình nhâm nhi ngày Tết và tiện chế biến, giá từ 150.000 đồng/kg. Cao nhất là mực khô tẩm gia vị, khoảng 950.000 đồng/kg.
Không sôi động như khu vực hàng khô, bánh kẹo, mứt Tết sức mua vừa phải. Một tiểu thương kinh doanh trong nhà lồng chợ Bình Tây cho biết sau 20 tháng Chạp, chợ gần như đã xong phần hàng cho các mối sỉ về tỉnh và các chợ nhỏ, chủ yếu bán lẻ. Năm nay các quầy đều không trữ nhiều bánh mứt vì lo bán chậm. Tuy nhiên đến sau Rằm tháng Chạp sức mua tăng dần lên nên dự kiến bánh mứt Tết sẽ hết hàng sớm.
Giá bánh mứt Tết năm nay tăng nhẹ dưới 10% nhưng khách rất khó tính trong việc chọn nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng.
Các loại mứt nhập khẩu như hạt dẻ, chà là, táo đỏ... dù giá cao không được ưu ái bằng các loại bánh mứt quen thuộc trong nước. Cụ thể như mứt dừa, vỏ bưởi, nho... cùng các loại hạt bí, mắc ca, hạt điều, hạt dưa.
Các thay đổi về thuế cùng liên tiếp những vụ việc mất an toàn thực phẩm bị phát hiện gần đây khiến các quầy hàng Tết cũng cân nhắc giảm lượng hàng hóa bán Tết.
Bà Liên, chủ một quầy bánh mứt cho biết bà bán hết lượng hàng còn là nghỉ Tết sớm vì năm nay không trữ hàng nhiều. Bạn hàng sỉ cũng giảm số lượng nhập vì khách ngày càng giảm bánh mứt, đồ ngọt dù nhà sản xuất cũng đã chủ động thay đổi khẩu vị cho phù hợp với nhu cầu thị trường. Khách lẻ thường chọn mua nhiều loại nhưng mỗi loại chỉ trên dưới nửa kg; ưu tiên hàng trong nước của các doanh nghiệp uy tín.
Tại khu vực hàng trang trí, các chủ hàng cũng cho biết càng gần Tết sức mua tăng cao, đặc biệt các loại hoa vải, lồng đèn, cành lựu, tầm xuân, lá phong...
Bà Ngọc, chủ một quầy hàng trang trí cho biết những ngày này, khách mua hàng trang trí đông gấp đôi so với nửa tháng trước. Năm nay, khách chọn mua nhiều các sản phẩm giá rẻ, như lồng đèn mini chỉ 10.000 đồng/chiếc; cành hoa vải từ 25.000; dây pháo mini, câu đối, linh vật ngựa dán tường cũng từ 25.000 đồng rất được ưa chuộng.
Khách nước ngoài cũng hòa vào dòng người tham quan, mua sắm Tết ở chợ.
Theo đại diện chợ đầu mối Bình Điền, sức mua các loại hàng Tết sẽ tăng mạnh nhất từ 24 tháng Chạp. Từ ngày 25 tháng Chạp, lượng hàng về chợ tăng 40-80%, tương đương 2.800 - 3.500 tấn/ngày. Tăng mạnh nhất là trái cây với cao điểm nhất là đêm 27 tháng Chạp tăng 400-500% so với ngày thường, với tổng sản lượng đạt 1.200 - 1.500 tấn/ngày.
Thịt heo, gà cũng tăng dần từ ngày 24 và cao nhất là đêm 27 tháng Chạp, với mức tăng khoảng 30-50%, sản lượng đạt từ 350 - 360 tấn/ngày.
Rau củ quả sản lượng cũng tăng mạnh ở giai đoạn này, với 800-1.000 tấn/ngày, tăng 50-100% so với ngày thường.
Thủy hải sản khô cũng lên 9,5-11 tấn mỗi ngày, lượng tăng khoảng 30%; giá cũng tăng 10-30%.
Riêng các loại hoa tươi cao cấp như layơn, hoa ly... có thể tăng giá 2-4 lần so với ngày thường.