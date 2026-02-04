Thưởng Tết năm 2026 bình quân đạt 8,7 triệu đồng

(VTC News) -

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) chia sẻ những thông tin liên quan đến lương, thưởng Tết năm 2026.

Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Phạm Trường Giang.

Ông Giang cho biết, ngày 10/11/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 293/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với mức tăng 7,2% và áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, mức điều chỉnh này cao hơn những năm gần đây, cụ thể trong khi năm 2024 chỉ tăng 6%. Việc công bố chính sách từ tháng 11 tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, bên cạnh đó Bộ Nội vụ còn ban hành 2 văn bản hướng dẫn.

"Kết quả cũng khả quan, riêng tiền lương bình quân năm 2025 của người lao động 9,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2024", ông Giang nhấn mạnh.

Cụ thể: Doanh nghiệp, công ty TNHH 100% vốn Nhà nước lương bình quân là 12,89 triệu đồng/người/tháng (tăng 18,2% so với năm 2024); doanh nghiệp dân doanh lương bình quân là 8,66 triệu đồng/người/tháng (tăng 7% so với năm 2024); doanh nghiệp FDI lương bình quân là 10,77 triệu đồng/người/tháng (tăng 9,6% so với năm 2024).

Về mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, qua thống kê của hơn 50.000 doanh nghiệp cho thấy mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người (tăng 13% so với Tết Ất Tỵ).

Trong đó: doanh nghiệp Nhà nước là khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024; doanh nghiệp dân doanh 7,37 triệu, tăng 9% so với năm 2024; doanh FDI là 9,21 triệu đồng tăng 12% so với năm 2024.

"Trên cơ sở triển khai sớm và đồng bộ, lương và thưởng đã giúp cải thiện thu nhập, cuộc sống, tăng thời gian gắn bó với doanh nghiệp, giảm dịch chuyển tự phát. Đây là cơ sở, điều kiện tăng năng suất lao động thời gian vừa qua", đại diện Bộ Nội vụ nói thêm.