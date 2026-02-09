+
Podcast: Cúng Tết - Đừng cúng để lo, hãy cúng để an
(VTC News) -
Cúng chiều 30 và sáng mồng 1 thế nào, cúng thiếu có “xui” không, cúng sai giờ có “hỏng” không... đó là nỗi lo của nhiều người.
Hoa Châu
Podcast: Cúng Tết - Đừng cúng để lo, hãy cúng để an
22:05 09/02/2026
100% cử tri tín nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
21:10 09/02/2026
Chính trị
Podcast: Cúng Táo Quân thời hiện đại - Đơn giản nhưng không được qua loa
21:05 09/02/2026
Chuyển từ tư duy học tập, quán triệt Nghị quyết sang hiểu sâu, hành động đúng
20:39 09/02/2026
Chính trị
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và chúc Tết tại Tây Ninh
20:35 09/02/2026
Chính trị
Hà Nội: Ô tô bán tải biến dạng sau va chạm liên hoàn
20:34 09/02/2026
Tin nóng
Triệt phá 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp ở Đà Nẵng
20:33 09/02/2026
Bản tin 113
Thủ tướng tiếp đoàn 37 doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức của Nhật Bản
20:33 09/02/2026
Thời sự quốc tế
Thay đổi giờ phát ấn cho người dân tại Lễ hội khai ấn đền Trần năm 2026
20:30 09/02/2026
Đời sống
Trực thăng chiến đấu của Hàn Quốc gặp nạn, 2 sĩ quan tử vong
19:41 09/02/2026
Thời sự quốc tế
Tử hình kẻ thảm sát 3 người trong gia đình ở Đồng Nai
19:37 09/02/2026
Pháp đình
Bắt chủ công ty sản xuất, buôn bán sơn nước Jotun giả lớn nhất Đà Nẵng
19:27 09/02/2026
Bản tin 113
Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II dự kiến hoàn thành vào 2030
19:08 09/02/2026
Đầu Tư
Võ sĩ MMA cắn suýt đứt tai đối thủ, tái hiện bê bối của Mike Tyson
19:02 09/02/2026
Thể thao
Campuchia siết chặt trấn áp tội phạm mạng xuyên biên giới
19:01 09/02/2026
Thế giới
Chợ hoa xuân TP.HCM bắt đầu đông khách, tiểu thương giữ sức cho tuần cao điểm
18:15 09/02/2026
Thị trường
Những sai lầm dễ mắc phải khi thay dầu động cơ ô tô
18:09 09/02/2026
Tư vấn
Kho vàng 50 tỷ USD của Lebanon: Vì sao vẫn chưa cứu nền kinh tế?
18:02 09/02/2026
Doanh nghiệp cam kết đồng hành làm nông nghiệp xanh, bền vững
17:35 09/02/2026
Nông nghiệp - Nông thôn
Siêu thị ở TP.HCM nhập cuộc bán cá chép cúng ông Công ông Táo
17:19 09/02/2026
Thị trường
Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người đón kiều bào về quê ăn Tết
17:13 09/02/2026
Đời sống
TP.HCM chấp thuận Sun Group đầu tư khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa
17:10 09/02/2026
Đầu Tư
Vì sao Nga gom vàng dự trữ hơn 400 tỷ USD?
17:07 09/02/2026
Biến chứng hy hữu sau mổ ruột thừa khiến bệnh nhi suy thận cấp
16:57 09/02/2026
Tin tức
Di chuyển đến Hội chợ Mùa Xuân bằng cách nào cho tiết kiệm?
16:51 09/02/2026
Thị trường
Bị cáo sát hại 3 người ở Đồng Nai khai từng sống xa hoa, mua súng để gây án
16:42 09/02/2026
Pháp đình
Hyundai tung ưu đãi khủng dịp cận Tết
16:38 09/02/2026
Thị trường
SeABank kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng
16:37 09/02/2026
Tài chính
'Bốc hơi' 2.000 tỷ USD sau 1 tuần: Bitcoin đang trải qua cơn ác mộng tồi tệ
16:30 09/02/2026
Đi máy bay dịp Tết Bính Ngọ 2026, hành khách cần lưu ý gì?
16:14 09/02/2026
Thị trường