Thủ tướng tiếp đoàn 37 doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức của Nhật Bản

Chiều nay (9/2) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn biểu đại diện 37 doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức của Nhật Bản do ông Keita Ishii, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản - Mekong, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Itochu làm Trưởng đoàn. Cùng dự có ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn 37 doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức Nhật Bản

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào đón các doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng đầu tư tại Việt Nam; cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác, đóng góp quý báu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, cũng như Ủy ban Kinh tế Nhật Bản - Mê Công trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, quan hệ 2 nước rất tốt đẹp, Nhật Bản vẫn luôn là nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Tính lũy kế đến ngày 31/01/2026, Nhật Bản có 5.722 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 78,9 tỷ USD. Trong năm 2025, Nhật Bản đứng thứ 04/113 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 296 dự án, tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 3,7 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2024. Đầu tư của Nhật Bản tập trung vào các lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa; bất động sản.

Về thương mại Việt Nam - Nhật Bản ghi nhận cột mốc ấn tượng khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD, đạt hơn 51,43 tỷ USD, tăng 11,28% so với năm 2024. Việt Nam xuất siêu sang Nhật Bản gần 2,1 tỷ USD, khẳng định vị thế Nhật Bản là đối tác thương mại hàng đầu, ổn định và bổ sung lẫn nhau trong chuỗi cung ứng.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức của Nhật Bản chia sẻ quan tâm, mong muốn và cần gì khi hợp tác ở Việt Nam trên tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ".

Tại buổi tiếp, ông Keita Ishii, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản - Mekong nêu rõ: không chỉ doanh nghiệp lớn mà có doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau của Nhật Bản mong muốn hợp tác, kinh doanh tại Việt Nam.

"Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực và thành quả cải cách của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản sử dụng nguồn nhân lực ưu tú của Việt Nam. Doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa 2 nước trong giao lưu nhân lực; phát huy hơn nữa trí tuệ 2 nước. Kỳ vọng Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, trên cơ sở đó đóng góp nhất sự phát triển của 2 nước", ông Keita Ishii nhấn mạnh.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh tập trung đổi mới chương trình đào tạo về kiến thức, kỹ năng và ngoại ngữ tiếng Nhật. Trong đó lưu ý, sinh viên Đại học Bách Khoa đi làm ở Nhật Bản sau một thời gian một số em đã thành công và tiến hành thành lập các doanh nghiệp, trở thành những doanh nghiệp ở Nhật Bản.

Theo thống kê của nhà trường, có khoảng 1.200 cựu sinh viên của Bách Khoa Hà Nội đã lập nghiệp ở Nhật Bản, trong đó có thành lập khoảng hơn 20 doanh nghiệp với tổng số vốn từ 10 triệu USD trở lên. Đó là một lực lượng rất tốt để kết nối với những sinh viên hiện nay đang học tập và giúp ích cho rất nhiều ngành công nghiệp quan trọng.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Việt Nam đang trong giai đoạn bứt phá để phát triển và đặt mục tiêu tăng trưởng "hai con số" trong giai đoạn 2026 - 2030 nhằm hiện thực hóa 2 mục tiêu: đến năm 2030 là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao; và 2045 là nước phát triển thu nhập cao. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực cạnh tranh, tái cơ cấu nền kinh tế và tận dụng tối đa các cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững là mục tiêu vô cùng quan trọng.

Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác đào tạo; đề nghị các trường đại học tiếp tục đào tạo các kỹ sư mà Nhật Bản có nhu cầu; ngoài đào tạo về kiến thức còn đào tạo về pháp luật, văn hoá và ngoại ngữ.

"Đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, hợp tác thông thoáng hơn, về visa, giấy phép lao động thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, chất lượng lao động của Việt Nam phải được nâng cao. Các trường đại học như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Fenica, Đại học FPT.... đi vào các lĩnh vực mà Nhật Bản đang tập trung như: chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh để thúc đẩy hơn nữa gắn kết hai nền kinh tế. Dựa trên quan hệ chính trị hết sức là tốt đẹp, gắn kết giao lưu nhân dân, gắn kết lợi ích ở hai đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, cũng như Ủy ban Kinh tế Nhật Bản - Mê Công tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính Việt Nam và các cơ quan liên quan làm cầu nối thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản, nâng cao hơn nữa chất lượng đầu tư, rút ngắn thời gian ra quyết định đầu tư, đặc biệt là cần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tham gia sâu vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Nhật Bản.