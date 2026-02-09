Siêu thị ở TP.HCM nhập cuộc bán cá chép cúng ông Công ông Táo

(VTC News) -

Năm nay, ngày cúng ông Công ông Táo rơi vào giữa tuần, nhiều gia đình tất bật đi làm nên chọn đặt mâm cúng với đầy đủ lễ vật từ trái cây, hoa đến xôi chè, gà, vàng mã... với giá từ 250.000 đồng đến hơn 600.000 đồng/mâm tùy nhu cầu.

Bể cá chép tại hệ thống GO!.

Cạnh tranh với các điểm bán nhỏ, năm nay, các siêu thị cũng vào cuộc bán trọn gói mâm cúng. Tại Go! An Phú, các mâm cúng ông Công, ông Táo khá đa dạng, với giá từ 499.000 đồng gồm 1 con gà, giò thủ, xôi gấc, kiệu chua ngọt, canh khổ qua, gỏi. Nếu khách yêu cầu có thêm bánh chưng, ba rọi nướng hoặc heo quay thì giá khoảng 690.000 đồng.

Không chỉ cung cấp mâm cúng đủ lễ, nhiều siêu thị của hệ thống này còn đặt bể cá chép đỏ rực tại gian hàng hải sản, để khách mua cúng ông Công ông Táo, cạnh tranh trực tiếp với chợ truyền thống.

Giá cá chép vàng bán trong ngày 22 tháng Chạp là 14.900 đồng/con. Mức giá này thấp hơn một số chợ dân sinh.

Mâm cúng ông Táo theo nhu cầu của khách tại siêu thị.

Tại chợ Tây Hòa phường Phước Long, cá chép vàng loại vừa trưa 22 tháng Chạp có giá 20.000 đồng/con, loại lớn đến 30.000 đồng/con. Ở chợ Phước Bình, giá cá chép loại vừa cũng 15.000 đồng/con, loại lớn là 25.000 đồng/con.

Bên cạnh đó, một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi năm nay cũng bán luôn vàng mã, nhang đèn. Tại các điểm bán của Bách Hóa Xanh đang bày bán bộ đồ cúng đưa ông Táo ngày 23 tháng Chạp và rước ông Táo vào ngày tất niên. Giá combo này khoảng 60.000 đồng.

Bách Hóa Xanh bán nhang đèn, vàng mã cúng ông Táo.

Hệ thống này còn bán các bộ vàng mã cúng Thần Tài thổ địa theo phong tục cuối năm, đón Tết của người Việt, với giá 30.000 đồng. Đi kèm là bộ 10 cây nhang với giá 5.000 đồng.

Vì ngày cúng đưa ông Táo năm vào thứ 3 nên khách chủ yếu mua đồ cúng nhanh, gọn, đầy đủ tại một địa điểm. Ghi nhận tại một số siêu thị trưa 9/2 (22 tháng Chạp) cho thấy khách đi mua sắm đều mua chung đầy đủ các loại đồ lễ với hoa tươi, trái cây, xôi chè, bánh chưng... ở mức giá trên dưới 300.000 đồng.