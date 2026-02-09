Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II dự kiến hoàn thành vào 2030

(VTC News) -

Ngày 9/2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban QLDA Điện 2 và Liên danh Nhà thầu POWERCHINA - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) tổ chức lễ ký kết Hợp đồng gói thầu EPC (Thiết kế – Cung cấp thiết bị – Thi công xây dựng – Thử nghiệm, nghiệm thu) của Dự án thành phần 1 (Nhà máy điện) thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Quảng Trạch II. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 25.202 nghìn tỷ đồng (bao gồm 639,8 triệu USD và 8.341 nghìn tỷ đồng).

Dự án được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị do EVN làm Chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 2 trực tiếp quản lý, triển khai thực hiện.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II khi đi vào vận hành sẽ đóng góp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch Điện VIII với quy mô công suất 1.612,8 MW (2x806,4 MW), áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại. Toàn bộ dự án bao gồm 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện, có tổng mức đầu tư 40.123,455 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 gồm kho, cảng LNG, có tổng mức đầu tư dự kiến 11.800 tỷ đồng. Dự án được đồng tài trợ bởi nhóm 4 ngân hàng thương mại trong nước Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Theo hợp đồng EPC được ký kết, Liên danh nhà thầu thực hiện Hợp đồng gói thầu EPC gồm Tập đoàn Xây dựng điện lực Trung Quốc (POWERCHINA), một tập đoàn quốc tế uy tín đã có kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự trong khu vực và triển thế giới; Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) là một trong những nhà thầu EPC lớn của Việt nam trong lĩnh vực năng lượng với nhiều thập kỷ kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, phức tạp.

Liên danh nhà thầu EPC sẽ thực hiện trọn gói các công việc thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và bàn giao nhà máy, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra của Quy hoạch Điện VIII cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn và môi trường. Chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu lựa chọn công nghệ từ một trong những nhà cung cấp tuabin khí hàng đầu thế giới là General Electric Vernova (Mỹ).

Khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II dự kiến sẽ cung cấp khoảng 10 tỷ kWh điện mỗi năm cho Hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tăng tỷ trọng nguồn điện theo hướng xanh hóa và thực hiện các mục tiêu chuyển dịch năng lượng theo Quy hoạch điện VIII.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho biết, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được đầu tư và xây dựng với mục tiêu cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đáp ứng yêu cầu theo Quy hoạch điện VIII, nhằm giảm thiểu phát thải các chất độc hại, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Công trình dự kiến vận hành thương mại trong giai đoạn 2028 - 2029 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.

Đại diện Liên danh Nhà thầu POWERCHINA – LILAMA khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tuân thủ nghiêm các quy định của hợp đồng, quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, huy động đầy đủ nguồn lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn trong suốt quá trình thực hiện dự án.