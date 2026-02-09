(VTC News) -

Nhân Ngày Internet An toàn hơn (10/2), Google chia sẻ loạt tài nguyên và tính năng mới nhằm hỗ trợ các gia đình Việt Nam xây dựng môi trường kỹ thuật số lành mạnh.

Theo đó, nhiều tính năng an toàn được hãng công nghệ kích hoạt mặc định cho người dùng dưới 18 tuổi ở Việt Nam, nhằm đảm bảo mức độ bảo vệ đồng bộ. Đồng thời, Google cung cấp bộ công cụ kiểm soát linh hoạt, hỗ trợ phụ huynh định hướng hành vi trực tuyến của con mình.

Google chia sẻ các tính năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng nhân Ngày Internet An toàn hơn 2026. (Ảnh: GG)

Google chỉ dẫn những cách thức quản lý an toàn kỹ thuật số cho gia đình bằng nhiều phương thức khác nhau. Cụ thể:

Duy trì an toàn mặc định: Google tự động kích hoạt các biện pháp bảo vệ ngay khi người dùng là thanh thiếu niên đăng nhập vào Tài khoản Google cá nhân. Đối với người dùng dưới 18 tuổi tại Việt Nam, tính năng Tìm kiếm An toàn (SafeSearch) được bật mặc định trên Google Tìm kiếm để lọc hoặc làm mờ nội dung phản cảm.

Trên YouTube, các biện pháp bảo vệ tích hợp cho thanh thiếu niên bao gồm: Mặc định thiết lập video tải lên ở chế độ riêng tư, tắt tính năng tự động phát (autoplay), và tự động bật nhắc nhở “Nhắc tôi dừng xem” (Take a Break) cũng như “Nhắc tôi khi đến giờ đi ngủ” (Bedtime) để khuyến khích thói quen trực tuyến lành mạnh.

Ngoài ra, Google cũng triển khai chặn các quảng cáo nhắm mục tiêu và hạn chế các danh mục quảng cáo nhạy cảm đối với tất cả người dùng dưới 18 tuổi theo mặc định.

Quản lý linh hoạt với Family Link: Ứng dụng Family Link là công cụ miễn phí giúp cha mẹ quản lý thiết bị và Tài khoản Google của con. Bằng cách liên kết tài khoản của cha mẹ với tài khoản của con qua Family Link, phụ huynh có thể kiểm soát hàng loạt cài đặt an toàn như: Phê duyệt hoặc chặn tải ứng dụng, đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị (screen time) và xem vị trí thiết bị.

Ứng dụng Family Link là công cụ miễn phí giúp cha mẹ quản lý thiết bị và Tài khoản Google của con. (Ảnh: GG)

Ứng dụng cũng cung cấp chế độ "Giờ học" (School time) giúp giảm thiểu xao nhãng khi học tập bằng cách chỉ duy trì quyền truy cập vào các tài nguyên giáo dục thiết yếu và hạn chế các nền tảng khác. Bên cạnh đó, tính năng lọc nội dung trên trình duyệt Chrome cũng giúp quản lý việc truy cập vào các trang web cụ thể.

Kích hoạt tính năng Giám sát Thanh thiếu niên qua Trung tâm dành cho gia đình trên YouTube (YouTube Family Center): Thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung, YouTube cung cấp trải nghiệm phân tầng theo độ tuổi.

Family Center trên YouTube cho phép cha mẹ và thanh thiếu niên liên kết tài khoản để cùng chia sẻ thông tin. Sau khi liên kết, cha mẹ sẽ nhận được thông báo khi con tải lên video mới hoặc đăng ký một kênh mới. Điều này giúp phụ huynh dễ dàng bắt chuyện về sở thích của con mà vẫn tôn trọng quyền riêng tư khi xem video.

Giới hạn xem trang Shorts trên YouTube: Đáp ứng mối quan tâm của phụ huynh về nội dung ngắn, YouTube giới thiệu tính năng Giới hạn xem trang Shorts như một công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh. Trong phần cài đặt trải nghiệm có giám sát của tài khoản trẻ em, phụ huynh có thể thiết lập thời lượng xem Shorts.

Kết nối giới trẻ với nội dung chất lượng cao: YouTube đã xây dựng một khung tiêu chuẩn nội dung chất lượng cao dành cho thanh thiếu niên, giúp định hình hệ thống đề xuất nhằm ưu tiên các video bổ ích và phù hợp lứa tuổi trong bảng tin cá nhân.

Cách tiếp cận này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc chất lượng cho trẻ em và các biện pháp bảo vệ hiện có cho thanh thiếu niên, hạn chế đề xuất các chủ đề nhạy cảm có thể gây ảnh hưởng tiêu cực như so sánh ngoại hình hoặc lý tưởng hóa một kiểu hình thể nhất định.

Cài đặt nhắc nhở xem video một cách hợp lý: Các công cụ sức khỏe kỹ thuật số luôn có sẵn trong phần cài đặt của YouTube, giúp người dùng quản lý thời gian và ưu tiên việc nghỉ ngơi.

Trong phần cài đặt, phụ huynh và con cái có thể cùng nhau thiết lập nhắc nhở “Nhắc tôi dừng xem” (Take a Break) cũng như “Nhắc tôi khi đến giờ đi ngủ” (Bedtime).

Bên cạnh các giải pháp công nghệ, Google còn phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ hướng dẫn người dùng sử dụng mạng an toàn.