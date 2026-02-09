Doanh nghiệp cam kết đồng hành làm nông nghiệp xanh, bền vững

(VTC News) -

Sáng 9/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã phát động Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và Phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Phát động 2 phong trào thi đua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Thực tiễn thời gian qua, nhất là trong giai đoạn 2020-2025, các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng tạo động lực, truyền cảm hứng, bồi đắp sức mạnh nội sinh, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều dấu ấn đáng tự hào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ phát động.

Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, nhân dân thực hiện "3 đột phá": Đột phá trong tư duy và nhận thức; đột phá trong cải cách và kiến tạo phát triển; đột phá trong thực thi và kết quả hành động.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động thực hiện "3 tiên phong": Tiên phong dấn thân, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình; tiên phong phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tiên phong làm giàu chính đáng, đúng pháp luật và nhân văn.

Chia sẻ tại Lễ phát động, ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn, cho rằng phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, và “Phong trào phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.

“Đối với lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi nhận thức rõ rằng chuyển đổi số không còn là xu hướng, mà là yêu cầu tất yếu. Việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, tự động hóa, phân tích dữ liệu và kết nối thị trường, sẽ giúp nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí và gia tăng giá trị cho nông sản Việt Nam”, ông Hùng chia sẻ.

Về mô hình phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, ông Hùng cho rằng đây là con đường dài hạn và có trách nhiệm. Bởi nông nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt phải bảo đảm sinh kế ổn định cho người nông dân.

Các đại biểu đại diện cho các tập đoàn tại Lễ phát động.

Trong chiến lược này, vai trò lớn nhất là chuỗi liên kết, phải liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, nhà khoa học và thị trường. Chỉ khi các mắt xích trong chuỗi giá trị được kết nối chặt chẽ, minh bạch và cùng chia sẻ lợi ích, nông nghiệp Việt Nam mới có thể phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh.

Minh chứng như chuỗi liên kết giữa Hùng Nhơn với De Heus và các đối tác. Trong chuỗi liên kết này, De Heus là tập đoàn quốc tế tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật, sản xuất và chăn nuôi bền vững; Hùng Nhơn với thế mạnh trong chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Liên doanh DHN ra đời là chuỗi tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp với Belga là nhà sản xuất con giống chất lượng cao; Green Chicken là doanh nghiệp giết mổ, chế biến xuất khẩu cho thị trường Halal.

“Đại bản doanh” của chuỗi liên kết này đặt tại tỉnh Tây Ninh, với 12 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Điểm nhấn là nhà máy giết mổ, chế biến gia cầm công nghệ cao, công suất giết mổ 52 triệu con/năm và chế biến 132.000 tấn sản phẩm/năm.

Mục tiêu đến năm 2030, chuỗi liên kết đạt công suất khoảng 10.000 con heo giống cụ, kỵ, ông, bà (tương đương 80.000 con giống hậu bị mỗi năm), quy mô đàn heo nái khoảng 200.000 con và khoảng 6 triệu heo thịt, với doanh thu dự kiến khoảng 2 tỷ USD/năm.

Ông Vũ Mạnh Hùng Hùng cam kết Nhơn luôn đồng hành, tích cực đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh.

“Từ thành công ban đầu của mô hình De Hesu - Hùng Nhơn, có thể khẳng định trong xu hướng hiện nay, chuỗi liên kết đang là giải pháp làm thay đổi tất cả các mô hình sản xuất manh mún, đứt gãy trong chuỗi giá trị và rời rạc lâu nay trên thị trường sản phẩm nông nghiệp.

Xu hướng của mô hình này đòi hỏi sự đồng bộ từ con giống, thức ăn đến chế biến và quan trọng nhất là xu hướng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đây có thể xem là mô hình kinh tế xanh trong lĩnh vực nông nghiệp tương lai”, ông Hùng phân tích.

Sau gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Hùng Nhơn cho biết sẽ tiếp tục tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển mô hình nông nghiệp xanh và xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến nông sản.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sẵn sàng tham gia ba nhiệm vụ do Chính phủ phát động, gồm phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, minh bạch dữ liệu; đồng thời phối hợp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp.