Triệt phá 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công 2 điểm mua bán thiết bị, phương tiện phục vụ hành vi gian lận trong hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên địa bàn thành phố.

Qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện hai địa điểm tại đường Nguyễn Quyền, phường An Khê và đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, có dấu hiệu mua bán thiết bị, đồ vật phục vụ “cờ bạc bịp”, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh:CA)

Các điểm này do Đ.T.H. (SN 1964, trú phường An Khê) và N.M.A. (SN 1994, trú phường Hòa Khánh) trực tiếp tổ chức hoạt động.

Nhận định đây là hành vi cổ xúy cho tệ nạn cờ bạc, tạo điều kiện để các đối tượng đánh bạc hoạt động tinh vi, phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp Công an phường An Khê và Công an phường Hòa Khánh tiến hành kiểm tra hành chính.

Lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ số lượng lớn thiết bị, đồ vật phục vụ hành vi gian lận trong cờ bạc.

Tại địa điểm trên đường Nguyễn Quyền, công an phát hiện, tạm giữ 800 bộ bài tây có mã vạch, 6 mũ lưỡi trai gắn thiết bị điện tử báo rung, 2 bao nylon chứa nhiều xúc xắc in hình bầu cua, 10 bộ chơi bầu cua, 13 thiết bị điện tử dạng điện thoại thông minh cài đặt phần mềm xem bài, thiết bị điện tử dạng điện thoại phím bấm dùng để xem camera soi xúc xắc, 3 áo đã gắn thiết bị rung, 6 vòng tay cảm nhận rung, 30 bộ kính áp tròng nhìn bài tây có mã vạch...

Tổng giá trị mua vào ước tính khoảng 82 triệu đồng, dự kiến bán ra thị trường với giá hơn 140 triệu đồng.

Tại địa điểm trên đường Hoàng Văn Thái, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 600 bộ bài tây chưa qua sử dụng, 50 hột bầu cua, 3 áo khoác dùng để giấu bài, 4 mũ lưỡi trai gắn thiết bị báo rung, 5 bộ kính áp tròng nhìn bài mã vạch...Tổng giá trị mua vào khoảng 20 triệu đồng, giá bán ra khoảng 30 triệu đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã đặt mua các thiết bị, phương tiện, đồ vật phục vụ đánh bạc bịp từ mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, sau đó bán lại cho các đối tượng cờ bạc trên địa bàn TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác nhằm thu lợi bất chính.

Các thiết bị này chủ yếu phục vụ cho các hình thức đánh bạc truyền thống như bài tây 52 lá, bầu cua, xóc đĩa…

Phòng Cảnh sát Hình sự đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật liên quan cho Công an phường An Khê và Công an phường Hòa Khánh tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.