Gia đình trái dấu tập 32: Nhi khóc nói lời tạm biệt gia đình ông Phi

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 32.

Ở tập trước, những nút thắt quan trọng về tương lai của bé Nhi và mối quan hệ giữa các nhân vật chính bắt đầu được tháo gỡ. Sau thời gian luân chuyển nơi ở giữa gia đình ông Phi, bé Nhi đưa ra lựa chọn cuối cùng về nơi mình sẽ gắn bó lâu dài.

Dù nhận được sự yêu thương lớn từ gia đình, bé Nhi vẫn không thay đổi ý định. Trước câu hỏi gặng của bà Ánh và lời động viên chân thành từ Dương rằng mọi người luôn dành tình cảm cho em dù ở bất cứ đâu, Nhi vẫn khẳng định chắc nịch: "Cháu muốn vào Đắk Lắk". Quyết định này cho thấy sự trưởng thành và tính cách độc lập của nhân vật nhỏ tuổi này trước những thay đổi trong gia đình.

Trong khi đó, Vân đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc khi nhận được sự chăm sóc chu đáo từ gia đình Đức. Kể từ khi mang thai, cô không chỉ nhận được tình yêu từ Đức và bố Thăng mà còn có sự ủng hộ lớn từ gia đình chồng tương lai.

Đáng chú ý, theo mệnh lệnh của ông nội Đức, chú Hoàng mang một lượng lớn thực phẩm sạch bao gồm rau và trứng đến tận nhà cho Vân. Sự quan tâm thiết thực từ các thành viên trong gia đình khiến Vân vô cùng xúc động. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa cô và gia đình Đức đang ngày càng khăng khít, bất chấp những rào cản ban đầu.

Bà Ánh ngày càng thương con riêng của chồng.

Trong Gia đình trái dấu tập 32, sự gắn kết giữa bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) và Nhi (Cherry An Nhiên) ngày càng khăng khí dù sắp phải chia xa. Đây không phải là tình thân ruột thịt nhưng có lẽ cũng sâu đậm không kém gì bởi ở đó còn là sự thấu cảm giữa những người có cùng hoàn cảnh. Bà Ánh cũng từng là cô bé con mồ côi, được mẹ nuôi thương yêu hết mực. Vì lẽ đó bà ngày càng thương bé Nhi.

Vì thế, cuộc chia tay của Nhi và gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) khiến ai cũng buồn. Trước khi lên đường, bà Ánh không quên dặn dò Nhi phải chăm sóc kỹ bản thân, ăn uống như như một người mẹ. Ông Phi cũng không giấu nổi xúc động, ôm và nói với Nhi: "Bố yêu con". Với gia đình ông Phi, tình cảm dành cho Nhi giờ đã như một người thân trong nhà.

Ở một diễn biến khác, ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) tức giận hỏi Đức (Tuấn Anh) về việc đám cưới của con gái mình. Dù Đức khẳng định "gia đình mình luôn sẵn sàng đồng ý 24/7, còn mọi quyết định là do Vân". Nghe vậy, ông Phi liên tục giục Vân phải cưới ngay nhưng con gái vẫn thẳng thừng tuyên bố khi nào sinh xong mới cưới.

Tập 32 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 10/2 trên VTV3.