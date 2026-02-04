Gia đình trái dấu tập 30: Ông Thăng sốc khi con gái không chịu cưới dù đã có bầu

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 30.

Ở tập trước, sau khi biết Vân (Thuỳ Dương) mang thai, Đức (Thừa Tuấn Anh) thể hiện sự chân thành khi quyết tâm sẵn sàng làm bố và trở thành chỗ dựa cho cô. Để chứng minh sự nghiêm túc, Đức ăn mặc chỉnh tề tìm đến gặp ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) - bố của Vân để thưa chuyện.

Tuy nhiên, do thiếu can đảm để vào nhà ngồi nói chuyện trực tiếp, Đức vội vã báo tin ngay từ ngoài cổng: "Vân có bầu rồi ạ". Phản ứng trước tin sốc này, ông Thăng ban đầu sững sờ, nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh và định đuổi đánh khiến cậu con rể tương lai phải bỏ chạy "tóe khói". Song khi ngồi lại nói chuyện, ông Thăng cuối cùng đã chấp nhận cho cả hai làm đám cưới.

Trong khi đó, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) gửi đơn ra tòa và hai vợ chồng chỉ còn chờ ngày để nhận quyết định thuận tình ly hôn. Đứng trước cổng tòa án, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) thừa nhận mọi lỗi lầm dẫn đến sự rạn nứt này nhưng đồng thời cũng khẳng định tình cảm của mình. Không dừng lại ở đó, ông Phi còn mạnh dạn đề nghị vợ cho phép mình được theo đuổi lại cô từ đầu, hy vọng có thể hàn gắn lại tổ ấm đã mất.

Trong tập 30 Gia đình trái dấu, Đức hạnh phúc nói với ông Thăng việc bố mẹ đã đồng ý cho cưới Vân, ngày mai sẽ mang sính lễ qua thưa chuyện để "chọn ngày lành ăn hỏi, cưới càng sớm càng tốt". Nghe được điều này, ông Thăng vui mừng cười khoái chí.

Tuy nhiên niềm vui chưa được lâu thì Vân bất ngờ tuyên bố sẽ không cưới. Câu nói thẳng thừng này khiến ông Phi và Đức "đứng hình" không biết chuyện gì xảy ra.

Vân tuyên bố không cưới Đức dù đã được cả hai bên đồng ý.

Vợ chồng ông Phi và bà Ánh cũng đã chuẩn bị xong xuôi để sang thưa chuyện cưới xin. Tuy nhiên Đức đột ngột gọi điện báo hoãn cuộc gặp gỡ lại vì lý do Vân không đồng ý cưới. Việc này khiến gia đình ông Phi càng thêm lo lắng.

Nghe vậy, Dương nói với bố mẹ rằng có thể cả hai đã chia tay. Ông Phi thì lại nghĩ có thể do trước đó ngăn cấm nên giờ Vân muốn dở trò để trêu mình. Bà Ánh nghe thế cũng nhanh chóng phủ nhận vì Vân là đứa ngoan ngoãn, biết điều nên không bao giờ có chuyện đó.

Ở một diễn biến khác, Tuấn (Thái Vũ) tìm gặp Dương để xin lỗi việc đã nói lời chia tay. Lý do là vì anh nghĩ Dương không đi du học là vì mình. Trước câu nói này, Dương hỏi: "Anh đang đánh giá mình quá cao hay anh đặt em ở vị trí quá thấp?". Vì vậy cô quyết định không tha lỗi cho Tuấn.

Tập 30 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 4/2 trên VTV3.