Ông Trump tiết lộ thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News được ghi hình vào ngày 4/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông dự kiến ​​đến Trung Quốc vào tháng 4, trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ.

“Ông ấy sẽ đến Nhà Trắng. Đúng vậy, vào cuối năm nay. Đây là hai quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và chúng ta có mối quan hệ rất tốt”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) cùng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: NYTimes)

Kể từ quay trở lại Nhà Trắng cách đây một năm, ông Trump liên tục áp đặt thuế quan, công bố nhiều loại thuế cụ thể đối với thép, ô tô và những mặt hàng khác cũng như biện pháp sâu rộng hơn để đạt được nhiều mục tiêu chính sách khác nhau.

Nhà Trắng cũng từng tranh cãi gay gắt với Bắc Kinh về thương mại nhưng cuối cùng vẫn đạt được thỏa thuận trên diện rộng với Trung Quốc sau đợt leo thang căng thẳng lớn vào mùa xuân năm ngoái.

Bất chấp những động thái từ phía Mỹ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào ngành sản xuất của Trung Quốc, hai nước vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế gắn bó chặt chẽ. Ông Tập Cận Bình, người lần cuối cùng đến thăm Mỹ vào năm 2023 cũng cảnh báo ông Trump nên thận trọng trong việc bán vũ khí cho Đài Loan, khu vực mà Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình.

Lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ hy vọng những vấn đề song phương, bao gồm thương mại, có thể được Bắc Kinh và Washington giải quyết một cách hòa bình.

Theo đài truyền hình CCTV, ông Tập Cận Bình cho biết: “Bằng cách giải quyết từng vấn đề một và liên tục xây dựng lòng tin lẫn nhau, chúng ta có thể tìm ra con đường đúng đắn để hai nước cùng chung sống hòa bình”.

Ngày 6/2, Mỹ kêu gọi thực hiện cuộc đàm phán ba bên với Nga và Trung Quốc để thiết lập giới hạn mới đối với vũ khí hạt nhân, nhưng Bắc Kinh cho đến nay vẫn từ chối tham gia cuộc đàm phán giải trừ quân bị “ở giai đoạn này”.