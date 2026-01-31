Trung Quốc gọi việc điều tra ông Trương Hựu Hiệp là 'thắng lợi to lớn'

“Việc kiên quyết điều tra và xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là thành quả to lớn trong quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh, thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, là minh chứng quan trọng cho quyết tâm và sức mạnh của Đảng và quân đội, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quân đội nhân dân diệt trừ tận gốc căn nguyên tham nhũng và đạt được sự thay đổi toàn diện”, bài bình luận của Báo Quân giải phóng tuyên bố.

Một buổi lễ thăng hàm tướng cho các sĩ quan quân đội Trung Quốc tại lầu Bát Nhất ở thủ đô Bắc Kinh ngày 22/12/2025. Hàng 1 từ trái sang gồm: Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Thăng Dân, Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập. (Ảnh: Báo Quân giải phóng)

Với nhan đề “Vững tin vào thắng lợi tất yếu trước tham nhũng và thành công tất yếu trong xây dựng quân đội hùng mạnh”, bài báo kêu gọi “cán bộ chiến sĩ trong toàn quân kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương Đảng, duy trì sự nhất quán cao độ với Trung ương Đảng mà hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình trong tư tưởng, chính trị và hành động, nhận thức đầy đủ triển vọng tươi sáng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, vững tin vào thắng lợi tất yếu trước tham nhũng và thành công tất yếu trong xây dựng quân đội hùng mạnh”.

Theo bài bình luận: “Đấu tranh chống tham nhũng liên quan đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, tính chất và tôn chỉ của quân đội nhân dân, cũng như sự ổn định lâu dài của Đảng và đất nước”.

Việc điều tra, xử lý các ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập một lần nữa thể hiện lập trường không khoan nhượng, không có vùng cấm và bao quát toàn diện của cuộc chiến chống tham nhũng, đồng thời nhấn mạnh đây “là cuộc đấu tranh kiên quyết loại bỏ những rủi ro chính trị lớn tiềm tàng, là nỗ lực triệt để và mạnh mẽ (cày mạnh cuốc sâu) nhằm xóa bỏ môi trường và điều kiện sinh sôi của tham nhũng, là động lực mạnh mẽ để tiến hành cuộc chiến quyết định thực hiện mục tiêu 100 năm thành lập quân đội”.

Bài bình luận khẳng định: “Thực tiễn đã chứng minh đầy đủ rằng, Quân Giải phóng Nhân dân càng chống tham nhũng thì càng kiên cường, càng trong sạch, càng có sức chiến đấu; việc loại bỏ tham nhũng càng nhanh chóng, sự tái sinh càng nhanh, sự phát triển sự nghiệp xây dựng quân đội hùng mạnh càng được đảm bảo vững chắc hơn”.

Theo bài báo, “cuộc điều tra đào sâu và triệt để đối với Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập và những người khác, đã chứng minh một thực tế không thể chối cãi rằng, bất kể chức vụ, quyền lực cao đến đâu, tất cả đều bình đẳng trước kỷ luật Đảng và pháp luật của nhà nước, chỉ cần tham nhũng quyết không dung thứ. Với những kẻ không biết sợ và thách thức pháp luật, liên quan đến đâu điều tra tới đó, liên đới bao nhiêu đào sâu bấy nhiêu”.

Bài bình luận yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chấn chỉnh chính trị, giữ vững sự liêm chính và kỷ luật, phát huy tinh thần tự cách mạng triệt để, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội đến cùng.

Đây là bài bình luận tiếp theo bài xã luận đăng ngày 25/1 – một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông báo về việc điều tra 2 quan chức cấp cao quân đội, gồm ông Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và ông Lưu Chấn Lập, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương, vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật và luật pháp nghiêm trọng”.

Trước đó, trong bài xã luận ngày 25/1, Báo Quân giải phóng tuyên bố, ôngTrương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, với tư cách là các cán bộ cao cấp của Đảng và quân đội, “đã phản bội nghiêm trọng lòng tin và kỳ vọng của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, chà đạp và phá hoại nghiêm trọng chế độ phụ trách của Chủ tịch Quân ủy Trung ương, dung dưỡng nghiêm trọng các vấn đề chính trị và tham nhũng ảnh hưởng sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội và đe dọa nền tảng cầm quyền của Đảng, làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh và uy tín của ban lãnh đạo Quân ủy Trung ương, tác động nghiêm trọng đến nền tảng tư tưởng chính trị đoàn kết tiến lên của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân, gây ra sự phá hoại to lớn cho công tác xây dựng chính trị, hệ sinh thái chính trị và sức chiến đấu của quân đội, ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến Đảng, đất nước và quân đội”.