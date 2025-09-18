Đóng

Thanh Hóa: Bắt Đức 'bê đê' trong đường dây khai thác cát trái phép

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Đức (tức "Đức bê đê"), một mắt xích quan trọng trong đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn.

Chí Bảo
