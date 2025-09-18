+
+
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Công nghệ
World Cup 2018
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
Kinh tế
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Xe
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Euro 2024
Euro 2020
Trẻ
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Thanh Hóa: Bắt Đức 'bê đê' trong đường dây khai thác cát trái phép
(VTC News) -
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Đức (tức "Đức bê đê"), một mắt xích quan trọng trong đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn.
Chí Bảo
Tin mới
Hơn 147.000 thí sinh bỏ nhập học đại học dù trúng tuyển năm 2025
10:10 18/09/2025
Tuyển sinh
Tay golf Mỹ 17 tuổi qua đời, nguyên nhân chưa được xác định
10:04 18/09/2025
Golf
Bắt kẻ bị truy nã tội giết người lẩn trốn trên tàu cá ở Côn Đảo
10:03 18/09/2025
Bản tin 113
Chồng lười việc nhà nhưng người yêu cũ nhờ gì cũng làm, mèo ốm chị ấy cũng gọi
10:00 18/09/2025
Gia đình
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 19/9 và rạng sáng 20/9
09:51 18/09/2025
Cần biết
Vụ 'chặt chém' cuốc xe 2,5 triệu đồng: Tài xế dùng thủ đoạn với nhiều hành khách
09:43 18/09/2025
Bản tin 113
Xác minh nhân viên quán cà phê bị khách hành hung vì nhắc không hút thuốc lá
09:36 18/09/2025
Tin nóng
Ai không nên ăn nhiều bắp cải?
09:30 18/09/2025
Tư vấn
600 nhà phân phối VinFast đặt mục tiêu bán 1,5 triệu xe máy điện trong năm 2026
09:22 18/09/2025
Xe
Công nghệ 18/9: Anh – Mỹ ký thỏa thuận công nghệ 42 tỷ USD
09:20 18/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 9/2025
09:17 18/09/2025
Thị trường
Vingroup thuộc Top 'Những Công ty tốt nhất thế giới năm 2025' do Time bình chọn
09:12 18/09/2025
Kinh tế
Ám sát lãnh đạo Hamas ở Qatar, Israel đánh mất hậu thuẫn từ Mỹ?
09:06 18/09/2025
Tư liệu
Cựu sinh góp phần cải thiện sức khỏe phụ nữ và tăng kết nối Việt Nam - Australia
09:00 18/09/2025
Du học
Học sinh trường tư được Nhà nước hỗ trợ học phí tối đa bao nhiêu?
09:00 18/09/2025
Tin tức - Sự kiện
SATRA - 30 năm đồng hành, gắn kết bữa cơm Việt
09:00 18/09/2025
Đời sống
Nhận định, dự đoán tỷ số Newcastle đấu với Barcelona: Yamal, Raphinha gặp khó
08:29 18/09/2025
Champions League
Người dân kể quá khứ tài xế xe bồn 'cố tình cán chết nữ sinh'
08:25 18/09/2025
VTC NEWS TV
Tàu ngầm Yasen-M phô diễn hỏa lực giữa Bắc Cực
08:18 18/09/2025
Quân sự
Những ấn tượng đặc biệt về 'Bộ trưởng của nông dân' Lê Huy Ngọ
08:13 18/09/2025
VTC NEWS TV
Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?
08:10 18/09/2025
Đời sống
Xả súng tại Mỹ khiến ít nhất 3 cảnh sát thiệt mạng
08:07 18/09/2025
Thời sự quốc tế
Nga tuyên bố tiến quân trên mọi mặt trận ở Ukraine
08:06 18/09/2025
Thời sự quốc tế
Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn
08:00 18/09/2025
Gia đình
VietinBank 9 lần được vinh danh Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam
08:00 18/09/2025
Kinh tế
Lý do bạn nên uống nước ép đu đủ xanh trong mùa hè
07:50 18/09/2025
Tư vấn
Thị phần bán xe điện Việt Nam đạt hơn 40%, vượt châu Âu
07:45 18/09/2025
Giao thông xanh
Xem trực tiếp Beijing Guoan vs CAHN giải AFC Champions League 2 trên kênh nào?
07:26 18/09/2025
Lịch bóng đá
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm tài xế gây tai nạn làm 3 người chết ở Quảng Trị
07:20 18/09/2025
Tin nóng
Cô gái gen Z gây sốt khi khoe thực đơn eat clean 50 ngày
07:15 18/09/2025
Giới trẻ